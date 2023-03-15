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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arzu Yanardağ evlenme teklifi aldı: Bir ömür beraber olmaya evet

Arzu Yanardağ, bir süredir aşk yaşadığı boksör Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Oyuncu, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet" dedi

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  • FİLM SETİNDE 'EVET' DEDİ! Arzu Yanardağ Uğurcan Yanardağ'dan evlenme teklifi aldı: Bir ömür beraber olmaya evet - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ, rol aldığı bir filmin setinde sürpriz bir teklifle karşılaştı. Uğurcan Yanardağ ile aşk yaşayan oyuncuya, sevgilisi evlilik teklifinde bulundu.

  • Arzu Yanardağ, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımda, Uğurcan Yanardağ'ın cebinden tektaş çıkarıp oyuncunun önünde diz çöktüğü görüldü. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğdu.
  • FİLM SETİNDE 'EVET' DEDİ! Arzu Yanardağ Uğurcan Yanardağ'dan evlenme teklifi aldı: Bir ömür beraber olmaya evet - Magazin haberleri

    "BİR ÖMÜR BERABER OLMAYA EVET"

    Sevgilisi Uğurcan Yanardağ'a "Evet" yanıtını veren Arzu Yanardağ, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet" dedi.
  • FİLM SETİNDE 'EVET' DEDİ! Arzu Yanardağ Uğurcan Yanardağ'dan evlenme teklifi aldı: Bir ömür beraber olmaya evet - Magazin haberleri

    "HİÇ GEREK YOKTU"

    İkilinin soyadının aynı olması da dikkat çekti. Arzu Yanardağ'ın takipçilerinin; "Hiç gerek yoktu nasıl olsa soy isimler aynıydı", "Neden soyadlarınız aynı?" ve "Soyadı da değişmeyecek" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.
  • FİLM SETİNDE 'EVET' DEDİ! Arzu Yanardağ Uğurcan Yanardağ'dan evlenme teklifi aldı: Bir ömür beraber olmaya evet - Magazin haberleri

    BİR KIZI VAR

    Arzu Yanardağ, ilk evliliğini 2006 ile 2008 yılları arasında Ali Serter, ikinci evliliğini ise Serhat Türkan ile gerçekleştirmişti.

    Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile olan evliliğinden Alara Maya adında bir kızı bulunuyor.
  • FİLM SETİNDE 'EVET' DEDİ! Arzu Yanardağ Uğurcan Yanardağ'dan evlenme teklifi aldı: Bir ömür beraber olmaya evet - Magazin haberleri

    Öte yandan bir süredir Uğurcan Yanardağ ile aşk yaşayan Arzu Yanardağ'ın sevgilisi boksör. 

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