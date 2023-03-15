"HİÇ GEREK YOKTU"

İkilinin soyadının aynı olması da dikkat çekti. Arzu Yanardağ'ın takipçilerinin; "Hiç gerek yoktu nasıl olsa soy isimler aynıydı", "Neden soyadlarınız aynı?" ve "Soyadı da değişmeyecek" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.