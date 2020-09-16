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Ukrayna'da hacca gitmek isteyen Yahudiler sınıra dayandı!

Ukrayna’nın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yabancılara uyguladığı giriş yasağına rağmen, hac ibadetini yerine getirmek için ülkeye girmeye çalışan yüzlerce Yahudi, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

ukrayna
DHA

İbrani takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen Roş Aşana Bayramı’nda, Hasidik Yahudiliğin kurucusu Haham Nachman’ın, Ukrayna’nın Uman şehrinde bulunan mezarını ziyaret etmek isteyen yaklaşık bin 500 Yahudi’nin, Belarus üzerinden kara yoluyla Ukrayna’ya girmeye çalıştığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nden yapılan açıklamada, “Bu sabah itibarıyla Belarus sınırında yüzlerce yabancı ülke vatandaşı toplandı. Koronavirüs enfeksiyonunun yayılımını önlemek amacıyla yabancılara getirilen giriş sınırlamasına rağmen, Ukrayna sınırını geçme girişimlerini sürdürüyorlar” denildi.

SINIRA TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine Novi Yarilovıçi sınır kapısının geçici olarak araçlara ve vatandaşlara kapatıldığı, Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi, Ulusal Polis Teşkilatı ve Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekiplerin bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Ukrayna Devlet Sınır Servisi Müdürü Sergiy Deyneko, yasağa rağmen ülkeye girmeye çalışan kişiler hakkında yasal işlem yapılabileceğini belirtti.

Her yıl yaklaşık 40 bin Yahudi, hac ibadetini yerine getirmek için Ukrayna’yı ziyaret ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu yıl salgın nedeniyle Uman şehrinde Roş Aşana kutlamalarının yapılmayacağını açıklamıştı.

SALGIN NEDENİYLE SINIRLAR YABANCILARA KAPATILMIŞTI

Ukrayna, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 28 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

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