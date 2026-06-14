Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ukrayna'da yılın teknik direktörü Arda Turan!

        Ukrayna'da yılın teknik direktörü Arda Turan!

        Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 16:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ukrayna'da yılın teknik direktörü Arda Turan!

        Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

        Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

        Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

        Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Değişken fon zamanı

        Sigorta Sayfası Programı'na katılan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık 12 kez değişiklik hakkını kullanan sayısının çok az olduğunu oysa değişiklik yapmanın zaman zaman gerekli olduğunu ifade ederek "Bir fonda uzun yıllar kaldığınız za...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor