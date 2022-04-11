Ukrayna'dan Çernobil iddiası: Radyoaktif madde çaldılar 0:00 / 0:00

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Ukrayna Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Çernobil yasak bölgesindeki laboratuvarlardan radyoaktif maddeler çaldığını iddia etti.

Ukraynalı yetkililer, Rus askerlerinin Ecocentre laboratuvarında radyasyon kaynakları deposuna girdiğini, yağmaladığını ve 133 yüksek oranda radyoaktif madde çaldıklarını söyledi. Yetkililer, yanlış kullanıldığında çok küçük bir miktarın bile ölümcül olabileceğini söyledi.

Yetkililer ayrıca Rus birliklerinin Nükleer Güvenlik Enstitüsü'nün ofislerini ve laboratuvarını da yağmaladığını, bilgisayarları ve ofis ekipmanlarını çaldı.

Ukraynalı yetkililer, laboratuvarlarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ve yakıt içeren malzeme örnekleri de olduğunu ve bu malzemelerin şu anda nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

Yetkililer "Böyle bir hatırayı iki hafta yanınızda taşımanız durumunda radyasyon yanıkları oluşur, vücutta radyasyon, hastalıklar ve geri dönüşü olmayan süreçler başlar" dedi.

Rus yetkililerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.