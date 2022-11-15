Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Endonezya'nın başkenti Bali Adası'nda G20 Liderler Zirvesi'nin başlamasının ardından açıklamalarda bulundu.
G20 liderlerine seslenen Zelenskiy, "Ukrayna her zaman barışı korumaya çalışmıştır ve dünya bunu görmüştür. Rusya eğer bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemleriyle kanıtlasın." dedi.
"Rusya'nın beklemesine, güçlerini oluşturmasına ve küresel istikrarsızlık dizisi başlatmasına izin vermeyeceğiz. Rusya'nın anlaşmadan hemen sonra ihlal edeceği yeni bir Minsk-3 olmayacak." diyen Zelenskiy, barış için Ukrayna'nın bir formülü olduğunu dile getirdi.
Ukrayna, Avrupa ve dünyada barışı sağlamak için uygulanabilecek bir dizi çözümün olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın barış formülünü" anlattı:
1. Radyasyon ve nükleer güvenlik.
2. Gıda güvenliği.
3. Enerji güvenliği.
4. Tüm mahkumların ve sınır dışı edilenlerin serbest bırakılması.
5. BM maddesinin uygulanması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve dünya düzeninin restorasyonu.
6. Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların durdurulması.
7. Adaleti tesis etmek.
8. Çevre tahribatına son
9. Gerilimin yükselmenin önlenmesi.
10. Savaşın sonunu sağlamak.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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