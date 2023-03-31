Avusturya'da muhalefet partisi Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekilleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin videokonferans yoluyla Federal Meclis'e yaptığı konuşma sırada oturumu terk etti.
FPÖ Sözcüsü Christian Hafenecker, "Savaş halindeki bir ülkenin başkanının bu şekilde konuşma yapması, daimi tarafsızlığımızın açık bir ihlalidir" dedi.
Zelenskiy'nin mecliste konuşma yapmasının 'tarafsızlık' ilkesine aykırı olduğunu belirten FPÖ Sözcüsü Hafenecker, "Savaş halindeki bir ülkenin başkanının bu şekilde konuşma yapması daimi tarafsızlığımızın açık bir ihlalidir. Bu videokonferans konuşması hiçbir şekilde Ulusal Konsey'in oturumunun bir parçası değildir. Bu olayın tartışmalı olmasının yanı sıra kamu hizmeti yayıncılığı için özellikle de bunun anayasada yer alan daimi tarafsızlıkla çeliştiği göz önünde bulundurulduğunda bu kadar kapsamlı bir bilgilendirme şartı da yoktur" dedi.
PANKART BIRAKTILAR
Zelenskiy'nin konuşmasını protesto eden aşırı sağcılar, mecliste oturdukları yerlere barış ve tarafsızlık yazan pankartlar bıraktı.
Ukraynalı liderin konuşmasının ardından söz alan Avusturyalı milletvekilleri de aşırı sağcı partinin tutumuna tepki göstererek, "FPÖ'nün bu tutumu ile bir kez daha Rusya'nın dostu olduğunu ortaya koyduğunu, yapılan eylemlerin Moskova'nın talebiyle yapıldığını" ileri sürdü.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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