Zelenskiy Rus güçlerinin çekildiği Herson'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti.
Herson'u ziyaret eden Zelenskiy, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.
Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenskiy'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.
Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.
UKRAYNA ORDUSU HERSON'A GİRDİ
Ukrayna güçleri, 11 Kasım 2022'de Herson'a girişini gösteren ve kamu binalarına çekilen Ukrayna bayrağının yer aldığı görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.
Telegram'daki "Herson Haberleri" adlı kanalda paylaşılan görüntüde ise bir Ukraynalı asker, Herson'a girdiklerini belirtti.
Herson merkezindeki idari binanın önünde yer alan anıtın temeline konulan Ukrayna bayrağı ile Avrupa Birliği bayrağı dikkati çekti.
Telegram'daki diğer bir görüntüde de bir yerleşim biriminde Ukrayna askerlerine çiçekler atıldığı ve köylülerin sarılarak ağladığı görüldü. Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.
Diğer yandan, farklı bir görüntüde ise bir Rus askeri, Herson'un sağ ve sol kıyılarını birbirine bağlayan Dnipro Nehri'ndeki Antonovskiy Köprüsü'nün havaya uçurulduğu görüntüyü paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.
Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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