Zelenskiy: 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl Koridoru Anlaşması ile 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Tahıl Koridoru Anlaşması ile bugüne kadar 500'e yakın gemi ile 12 milyon ton tahıl ürününün ulaştırıldığını ifade etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl Koridoru Anlaşması ile 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı
Zelenskiy: 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı
0:00 / 0:00
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinden tahıl çıkışını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde bugüne kadar 500'e yakın gemi ile toplam 40 ülkeye 12 milyon ton tahıl ürünü ulaştırıldığını belirtti.

Zelenskiy, başkent Kievde düzenlenen "Ukrayna'dan tahıl" konulu uluslararası forumda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Belçika, Polonya ve Litvanya başbakanları ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novakın da katıldığı forumun açılış konuşmasını yapan Zelenskiy, forumun Kievde gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rusyanın, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşla dünyada birçok insanın aç ve susuz kalmasına neden olduğunu savunan Zelenskiy, "Dünyada milyonlarca insanın aç ve susuz kalmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Ukrayna'nın dünyaya tahıl ürünleri ihraç eden en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, dünyada açlık krizinin yaşanmaması için tüm zorluklara rağmen tahıl ürünlerini çeşitli ülkelere göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde küresel açlık krizinin önlenmesi için artık milyonlarca ton tahıl ürünü ile yüklü geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını aktaran Zelenskiy, "Bugüne kadar 500e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı. Bu, dünyanın 40 ülkesi ve tüm toplumlar için 12 milyon ton tarım ürünü demektir." diye konuştu.

Zelenskiy, Karadeniz tahıl koridorunun oluşturulmasına sağladıkları önemli katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür ettiğini belirtti.

Ayrıca, yardıma ihtiyacı olan ülkelere destek vermek için "Ukrayna'dan Tahıl" girişimi oluşturduklarını ifade eden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ukrayna'dan Tahıl programı kapsamında, önümüzdeki baharın sonuna kadar, limanlarımızdan her ayda 10 olmak üzere en az 60 gemiyi, kıtlık ve kuraklık riski altındaki ülkelere göndermeyi planlıyoruz."

Zelenskiy, Avrupa Birliği ülkelerinin, Rus petrolünün varil fiyatının 65 dolara kadar indirilmesi için yeni yaptırımlar hazırlamaya çalıştığını ancak bunun yeteli olmadığını belirterek "Rusya on milyarları kazanacak. Yaptırımların etkili olmasını ve limitlerin (fiyat sınırı) 30-40 dolar seviyesinde olmasını istiyoruz ki Rusya bunları hissetsin." dedi.

Forumda konuşan diğer liderler de Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklediklerini ifade etti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefet ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi
DÜNYA Venezuela lideri Maduro: Muhalefet ile yeni bir sayfa ...
Türkiye, Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi
DÜNYA Dışişleri, Çin makamlarından izahat istedi
Brezilya'da iki okula düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e çıktı
DÜNYA Brezilya'da iki okula saldırı: 4 ölü
İran dini lideri Hamaney: ABD ile sorunumuzu çözecek şey fidye ödememiz
DÜNYA İran'dan ABD açıklaması
Tayvan'da yerel seçimlerin sonuçları belli oldu
DÜNYA Tayvan'da yerel seçimlerin sonuçları belli oldu
Katar’da Dünya Kupası’nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın
DÜNYA Katar'da korkutan yangın
Dışişleri Bakanlığından vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Makei için başsağlığı mesajı
DÜNYA Dışişleri'nden Belarus'a başsağlığı
Belarus Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti - Haberler
DÜNYA Belarus Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti
Yerel seçimler sonrası Tayvan lideri Tsai Ing-wen partisinden istifa etti
DÜNYA Tayvan'da yerel seçimler sonrası istifa
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
DÜNYA Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.