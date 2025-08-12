Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin'in tarihi Alaska zirvesinden önce, Rusya'nın yeni askeri operasyonlara hazırlandığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin'in cuma günü gerçekleştirecekleri tarihi Alaska zirvesinden önce kritik bir iddia ortaya attı.
Ukrayna liderinin açıklaması şöyle:
"Rus ordusunun savaşı sona erdirmek için hazırlık yapmadığını görüyoruz. Aksine, yeni saldırı operasyonlarına hazırlandıklarını gösteren hareketler yapıyorlar. Bu koşullar altında, dünyanın birliğinin tehdit edilmemesi önemlidir."