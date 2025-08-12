Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor | Dış Haberler

        Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin'in tarihi Alaska zirvesinden önce, Rusya'nın yeni askeri operasyonlara hazırlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 12:06 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin'in cuma günü gerçekleştirecekleri tarihi Alaska zirvesinden önce kritik bir iddia ortaya attı.

        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık Haberi Görüntüle

        Zelenskiy, Rusya'nın yeni askeri operasyonlara hazırlandığını duyurdu.

        Ukrayna liderinin açıklaması şöyle:

        "Rus ordusunun savaşı sona erdirmek için hazırlık yapmadığını görüyoruz. Aksine, yeni saldırı operasyonlarına hazırlandıklarını gösteren hareketler yapıyorlar. Bu koşullar altında, dünyanın birliğinin tehdit edilmemesi önemlidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınları neden 'pik' yaptı?
        Orman yangınları neden 'pik' yaptı?
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?