        Ukrayna: Liderlerin Moskova ve Minsk dışında, Ankara veya farklı başkentlerde görüşmesini destekliyoruz

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova ve Minsk dışında, Ankara veya farklı ülkelerin başkentlerinde bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:56 Güncelleme:
        Ukrayna, barış zirvesi için Ankara'yı işaret etti

        Ukrayna medyasına göre Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son gelişmelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Sybiha, savaşın sona erdirilmesi yönünde devam eden diplomasi çalışmaları için Zelenskiy ve Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

        Böylesi bir görüşmenin organize edilebilmesi için Türkiye ve farklı ülkeler ile iletişim halinde olduklarını aktaran Sybiha, görüşmelerin Rusya ve Belarus'un başkentlerinde yapılmasını desteklemediklerini kaydetti.

        Sybiha konuşmasında şunları kaydetti:

        "Bu konuda Türk tarafına sorduk, ayrıca diğer bazı başkentlere de sorduk. Türkiye'ye özel bir başvuru yaptık. Ama Moskova ve Belarus (başkent Minsk) dışında başka bir başkent böyle bir toplantı düzenlerse, biz de gideriz. Bu bizim için önemli."

        Konuşmasında ayrıca, Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan "Drujba" petrol boru hattını onardıklarını anımsatan Sybiha, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna için ayırdığı ama Macaristan tarafından bloke edilen 90 milyar avroluk kredinin çözülmesi gerektiğini ifade etti.

        AB'nin de söz konusu boru hattının yeniden faaliyete geçmesini talep ettiğini aktaran Sybiha, "Şimdi Ukrayna'nın kredi almasını sağlamak için birlikte çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

