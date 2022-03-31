Ukrayna: Rusya ile görüşmeler yarın devam edecek

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden görüşmelerin 1 Nisan'da çevrimiçi devam edeceği belirtildi.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmelerinin ardından 1 Nisan’da çevrimiçi olarak görüşmelere devam edileceğini duyurdu.

Arakhamia, Ukrayna iki ülkenin liderinin görüşmesi gerektiğini söyledi ancak Rusya daha yapılması gereken şeyler var diyerek yanıt verdi ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk girişimleriyle İstanbul'da iki ülke heyetleri arasında ateşkesin sağlanması amacıyla yüz yüze müzakerelerin 4'üncüsü 29 Mart'ta düzenlenmişti.

Yüz yüze müzakereler, İstanbul’dan önce 3 defa Belarus’ta gerçekleşmişti.