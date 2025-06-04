Ukrayna Rusya'ya yönelik saldırının yeni videosunu yayınladı

Ukrayna'ya ait insansız hava araçları (İHA) geçtiğimiz pazar günü, Rusya'nın farklı bölgelerinde bulunan askeri havaalanlarına saldırı düzenlemişti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) sosyal medya hesapları üzerinden saldırı anına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. 4 dakikayı aşan videoda pek çok uçağın hedef alındığı görüldü.

Saldırı neticesinde Rusya'ya ait çok sayıda uçağın imha ya da tahrip edildiği bildirilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının boyutuna ilişkin bilgi vermişti.

SBU operasyonunun, Ukrayna'ya karşı saldırılarda kullanılan Rus hedeflerine yönelik yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bunun kesinlikle benzeri olmayan bir operasyon olduğunu rahat söyleyebiliriz." diye konuşmuştu.

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Zelenskiy, düzenledikleri "operasyonun merkezinin" ise Rusya'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bir ofisinin yakınında yer aldığına dikkati çekti.

Saldırıda 117 adet İHA'nın kullanıldığını ve 117 operatörün görev yaptığını dile getiren Zelenskiy, "Havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesini kullandı.