Ukrayna: Savaşın başlamasından bu yana AB'den toplamda 88 milyar euro yardım aldık

Ukrayna, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) toplam 88 milyar euro yardım aldığını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile, Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna ve AB'nin ortak değerler, arzular ve umutlar konusunda hiç bu kadar birlik içinde olmadığına işaret eden Şmıgal, "Rus işgalinin başlamasından bu yana geçen 2 yılı aşkın sürede AB ve AB üyesi ülkelerden toplam 88 milyar avro yardım aldık" dedi.

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Şmıgal, bu fonların, Ukrayna'nın makro finansal istikrarını ve sürdürülebilirliğini korumalarını sağladığını, bu fonlarla en önemli bütçe harcamalarını karşılayabileceklerini kaydetti.