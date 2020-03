AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı - TRABZON



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı:- "15 binden fazla öğrenci ve mezunun katılması ön görülen bu fuar sayesinde hem istihdam sağlanmış hem de genç beyinler iş hayatına kazandırılmış olacak"- "Bizlerin bütün çabası sizleri bir önceki günden daha ileri, daha parlak bir Türkiye'de yaşatmaktır. Sizler de dinamizminizle buna katkı sağlayacaksınız elbette" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 15 binden fazla öğrenci ve mezunun katılması ön görülen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı sayesinde hem istihdam sağlanmış hem de genç beyinlerin iş hayatına kazandırılmış olacağını söyledi.Bakan Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.Geçmiş kadar geleceği de önemsediklerini, bu nedenle gençlerin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Turhan, ülkeyi emanet edecekleri gençlerin meslek alanlarında hızlı şekilde iş bularak deneyim kazanmaları, kariyerlerinde emin adımlarla ilerleyip Türkiye'ye değer katmalarının her zaman öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.Gençlerin ellerinden tutmak, yetenekleri ve zekalarını doğru kanallardan tüm iş sektörlerindeki doğru kişilerle buluşturmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Turhan, gençlerin iş bularak hayal ettikleri geleceğe doğru yol almaları ve kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkabilmeleri amacıyla fuarın ikincisinin düzenlendiğini aktardı.Fuarda, 200'den fazla kurum ve firmanın yeni mezunlara iş, mezuniyet adaylarına ise staj imkanı sağlamak için bir araya geldiğini ifade eden Turhan, gençlerin günlerce kapı kapı dolaşmadan birçok kariyer fırsatını değerlendirmiş olacağını kaydetti.Turhan, 15 binden fazla öğrenci ve mezunun katılması ön görülen fuar sayesinde hem istihdam sağlanmış hem de genç beyinlerin iş hayatına kazandırılmış olacağını anlattı.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mezunu olduğunu anımsatan Turhan, şöyle devam etti:"Mezuniyet sevincimi ve hayata atılma heyecanımı daha dün gibi hatırlıyorum. Ancak bir an evvel iş sahibi olabilmenin kaygısını da taşıdığımı hatırlıyorum. İşte Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın amacı da bu. Bizim neslimizin yaşadığı kaygıları yaşamamanızı, bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemenizi istiyor, geleceğe güvenle bakarak Türkiye'yi geleceğe taşımanızı temenni ediyoruz."- "Bölgesel kariyer fuarı sizler için bir fırsattır"Bakan Turhan, istihdam ve kariyer planlamaya yönelik hayata geçirecekleri daha birçok proje olacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen bölgesel kariyer fuarı sizler için bir fırsattır. Bu fuarlarda, sizlerle iş dünyamızın ve kamu kurumlarımızın temsilcileri bir araya geliyor. Kamu kurumlarını ve özel şirketleri ilk ağızdan orada çalışanların gözünden tanıma fırsatı buluyorsunuz. Bu süreç elbette karşılıklı sunumlar, atölye çalışmaları ve benzeri işlemlerle yapılıyor. Onlar da bu süreçte sizi tanımış oluyorlar. Sizler belki çalışmak istediğiniz şirket ya da kamu kurumunu belirlerken, onlar da çalışmak istedikleri iş arkadaşlarını bulmuş oluyor."Dünyanın çok büyük bir değişimin eşiğinde olduğuna işaret eden Turhan, "Dünyanın düzeni yeniden kuruluyor, kurallar yeniden belirleniyor. Ekonomik sistem yeniden şekilleniyor. Bunun yanında uluslararası güç dengeleri de değişiyor. Bilgiyi üreten ve bunu teknolojiyle bütünleştiren ülkeler, yeni dünyanın merkezinde olmayı başaracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.Turhan, merhum yazar Ali Fuat Başgil'in gençlere yönelik öğütlerini, açılışa katılan gençlerle paylaşarak, "Bütün mesele bu. Değerli genç kardeşlerim, bir önceki günden daha hızlı koşmak. Bu noktada şu Hadis-i Şerif'i de unutmamak gerekir, 'İki günü bir olan ziyandadır.' Bizlerin bütün çabası sizleri bir önceki günden daha ileri, daha parlak bir Türkiye'de yaşatmaktır. Sizler de dinamizminizle buna katkı sağlayacaksınız elbette." ifadelerini kullandı.Gençlere yapılan her yatırımın değerinin gelecekte anlaşılacağına vurgu yapan Turhan, şunları kaydetti:"Eminim ki bu fuara katılan gençlerimizden bazıları, gelecekte karşımıza dünya çapında bir mühendis, tıp alanında ilkleri başaran bir doktor, hukukçu, ekonomiye yön veren bir iş adamı ve daha nice meslek kollarında büyük işler başarmış şahsiyetler olarak çıkacaklardır. Bunda emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum."Konuşmanın ardından Bakan Turhan ve KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, stajyer öğrencilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına daha kolay kabulü ile KTÜ öğretim üyelerinin bakanlıkta eğitim vermesine ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı.Fuarı gezerek, öğrenciler ve firma temsilcileriyle sohbet eden Bakan Turhan, TRT'nin açtığı stantta radyo programına katıldı.Medical Park Stadı'ndaki fuarın açılışına, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, rektörler, kamu kurumu müdürleri ile ilgililer katıldı.KTÜ ev sahipliğinde, Avrasya, Trabzon, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Ondokuz Mayıs, Samsun ve Recep Tayyip Erdoğan üniversiteleri paydaşlığında düzenlenen, 218 kurum ve kuruluş ile binlerce öğrenciyi bir araya getiren fuar, yarın sona erecek.