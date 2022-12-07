Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

Çin'de koronavirüs vakalarının artmasıyla getirilen kısıtlamalar ülke çapında tepkiye yol açmıştı. Tepkilerin ardından kısıtlamaların kaldırılmasının yeni bir işareti olarak evde karantinaya izin verileceği duyuruldu

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Çin, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin yeni bir işareti olarak evde karantinaya izin verileceğini duyurdu. Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımları açıkladı.
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Buna göre, hastalık belirtisi göstermeyen veya hafif belirti gösteren vakalar ve onlarla yakın temastakiler evlerinde karantinada kalabilecek. Yeni uygulamayla pozitif vakaların 7 gün, yakın temastakilerin ise 5 gün evlerinde tecrit edilmesi yeterli olacak.

     

     

      
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Son bir haftadır başkent Pekin'de ve Guangcou gibi diğer büyük şehirlerde halihazırda uygulanmaya başlandığı gözlenen tedbir, Çin'in katı salgın kontrol tedbirlerinde önemli bir değişime işaret ediyor.

     

     
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Öte yandan, ülkede günlük hayatın parçası haline gelen, sağlık kodu ve test sonucu gösterme zorunluluğu da kaldırılacak.

     

     
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Seyahatlerde ve kamusal alanlarda sağlık kodu ve test sonucu zorunluluğu kaldırılırken, bundan böyle yalnızca hastanelere, okullara ve yaşlı bakımevlerine girişte kullanılacak.

     

     
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Çin'de 24 Kasım'da Urumçi'de karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangının ardından çok sayıda şehirde Kovid-19 tedbirleri protesto edilmişti.

     

     
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Protestoların ardından Çin yönetimi, "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin gevşetileceğine dair bazı işaretler vermişti.

     

     
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı artmıştı.

     

     
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 4 bin 409, göstermeyen 20 bin 912 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

     

     
  • Ülkede gerginlik yaratmıştı: Çin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetiyor

    Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyordu.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.