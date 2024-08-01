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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ülkeler sıralamasında lider Çin oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ülkeler sıralamasında lider Çin oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda beşinin günün sonunda 9 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 01:12 Güncelleme: 01.08.2024 - 01:12
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        Çin, ülkeler sıralamasında liderliği aldı!
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        Paris'te gerçekleştirilen 2024 olimpiyat oyunlarının beşinci gününde 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Çin, zirveye yükseldi.

        Ev sahibi Fransa, bugün elde ettiği 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla listede ikinciliğe yükselirken, dünü lider tamamlayan Japonya 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.

        7 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Avustralya, listede 4. sırada yer alırken, elde ettiği 16 madalyanın 10'unu yüzme branşında kazandı.

        Dün yedinci sırada olan Büyük Britanya ise bugün iki basamak yükselerek beşinci sıraya çıktı. Büyük Britanya'nın 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronzu bulunuyor.

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        Altıncı Güney Kore 6 altın, 3 gümüş, 3 bronz kazanırken, organizasyonda en fazla madalya alan ABD yedinci durumda. 5 altın, 13 gümüş, 12 bronzla toplamda 30 madalya elde eden ABD, altın sayısı daha az olduğu için yedinci sırada yer aldı.

        TÜRKİYE LİSTEDE 32. SIRADA

        Oyunlarda 5 gün sonunda 47 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova, Meksika ve İsviçre'yle birlikte 32. sırada bulunuyor.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        Çin 9 7 3 19
        Fransa 8 10 8 26
        Japonya 8 3 4 15
        Avustralya 7 6 3 16
        Büyük Britanya 6 6 5 17
        Güney Kore 6 3 3 12
        ABD 5 13 12 30
        İtalya 3 6 4 13
        Kanada 2 2 3 7
        Almanya 2 2 2 6
        Hong Kong 2 2 4
        İsveç 1 1 2 4
        Hollanda 1 1 1 3
        Gürcistan 1 1 2
        Yeni Zelanda 1 1 2
        Belçika 1 2 3
        Kazakistan 1 2 3
        Güney Afrika 1 2 3
        Hırvatistan 1 1 2
        Guatemala 1 1 2
        İrlanda 1 1 2
        Romanya 1 1 2
        Arjantin 1 1
        Azerbaycan 1 1
        Slovenya 1 1
        Sırbistan 1 1
        Özbekistan 1 1
        Macaristan 2 1 3
        Kuzey Kore 2 2
        Brezilya 1 3 4
        Polonya 1 2 3
        Kosova 1 1 2
        Meksika 1 1 2
        İsviçre 1 1 2
        Türkiye 1 1 2
        Fiji 1 1
        Moğolistan 1 1
        Tunus 1 1
        Hindistan 2 2
        Moldova 2 2
        Avusturya 1 1
        Mısır 1 1
        İspanya 1 1
        Yunanistan 1 1
        Slovakya 1 1
        Tacikistan 1 1
        Ukrayna 1 1
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