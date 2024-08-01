Ülkeler sıralamasında lider Çin oldu

Paris'te gerçekleştirilen 2024 olimpiyat oyunlarının beşinci gününde 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Çin, zirveye yükseldi.

Ev sahibi Fransa, bugün elde ettiği 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla listede ikinciliğe yükselirken, dünü lider tamamlayan Japonya 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.

7 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Avustralya, listede 4. sırada yer alırken, elde ettiği 16 madalyanın 10'unu yüzme branşında kazandı.

Dün yedinci sırada olan Büyük Britanya ise bugün iki basamak yükselerek beşinci sıraya çıktı. Büyük Britanya'nın 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronzu bulunuyor.

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Altıncı Güney Kore 6 altın, 3 gümüş, 3 bronz kazanırken, organizasyonda en fazla madalya alan ABD yedinci durumda. 5 altın, 13 gümüş, 12 bronzla toplamda 30 madalya elde eden ABD, altın sayısı daha az olduğu için yedinci sırada yer aldı.