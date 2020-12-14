Ülkelerin Kovid-19 aşısı planları netleşiyor!

HABERTURK.COM / AA

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin, nüfusun dörtte birinden azını aşılamaya yönelik planı olduğu ortaya çıktı.

Yüksek Mahkemenin, muhalefet partisinin açtığı dava üzerine hükümetten talep ettiği aşı planıyla ilgili raporda, hükümetin risk altındaki 51 milyon kişiye aşı sağlamayı planladığı bildirildi.

Bu, 212 milyon nüfuslu ülkede vatandaşların yüzde 25'inden azına aşı sağlanacağı anlamına geliyor.

Raporda, sağlık çalışanlarına, 80 yaş üzeri nüfusa ve yerli halklara öncelik tanınacağı belirtilirken, aşılamanın ne zaman başlayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'nun imzasını taşıyan raporda, salgın döngüsünün kırılabilmesi için yüksek düzeyde etkili bir aşının nüfusun yüzde 70'inden fazlasına uygulanması gereğine işaret edildi.

Bugüne dek 6 milyon 880 bin 595 vakanın görüldüğü, virüs nedeniyle 181 bin 143 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, dünyada en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede çok sayıda eyalette yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 80'i aşmış durumda.

JAPONYA'DA AŞI ÜCRETSİZ, HALK KARARSIZ

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının insan hayatı ve ekonomiye etkisi sürerken halk, uluslararası üreticilerden tedarik edilecek aşıların, potansiyel etkilerine karşı kararsızlık yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Kovid-19'a karşı 50'den fazla aşı adayı klinik testlere girerken, Doğu Asya ülkesi Japonya'da henüz ulusal aşı adayı onaylanmadı.

Biyomedikal AnGes firmasının, Takara şirketi ve Osaka Üniversitesi iş birliğiyle üzerinde çalıştığı aşı adayının, orta-uzun vade klinik testine başladığı açıklandı.

Virüsün dünyayı etkisi altına aldığı süre birinci yılını doldururken Japonya hükümeti uluslararası aşı üreticileriyle yapılacak anlaşmalar için 671,4 milyar yen (6,4 milyar dolar) bütçe ayırdı.

Bütçe kapsamında uluslararası üreticilerden 290 milyon doz aşı sipariş eden Japonya, 2021'in ilk yarısında toplam nüfusa yetecek sayıda aşı depolamayı hedefliyor.

Aşıların ilk kısmının mart-mayıs döneminde tedarik edilmesi beklenirken, ay başında onaylanan tasarıya göre, yerel idarelerce yapılacak aşılamanın tüm masrafları, Japon hükümeti tarafından karşılanacak.

Halk ikametlerinin bulunduğu yerlerde, randevu sonrası alacağı sıraya göre kamu sağlığı merkezleri, spor salonları, gösteri merkezleri ve AVM'lerde aşılanacak.

Ülkede martta başlanması planlanan aşılanma süreciyle ilgili AA muhabirine konuşan Japonlar, aşıların potansiyel etkilerine karşı tereddütlerini bildirdi.

Tedbirlere rağmen Kovid-19'un insan hayatı üzerinde etkisini sürdürdüğünü kaydeden emekli Uşioda Takaşi hayat şartlarının dışarı çıkamayacak kadar değiştiğini belirtti.

MALEZYA HALKIN YÜZDE 70'İNİ AŞILAYACAK

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımlarını artırarak vatandaşların yüzde 70'ini aşılamayı planladığını açıkladı.

Basına konuşan Başbakan Muhyiddin Yasin, şimdiye kadar aşıyı onaylayan ülkelerin, nüfuslarından fazla doz aşı aldığını belirterek, "İlk olarak Malezyalıların yüzde 30'unu aşılayacak kadar doz satın almıştık. Şimdi Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine daha fazla aşı satın alıp bu oranı yüzde 60 ila 70'lere çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Malezya'da üçüncü dalga Kovid-19 salgınının bir süre daha etkisini göstereceğini öngören Muhyiddin, "Bu durumda ülke genelinde yüzde 70 bağışıklık sağlayıp virüsü kontrol altına alabiliriz." şeklinde konuştu.

Malezya, 18 Kasım'da Çin ile vardığı anlaşma sonucu, Çin'in geliştireceği Kovid-19 aşısının öncelikli alıcıları listesine eklenmişti.

Başbakan Muhyiddin, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada Malezya'nın, 6,4 milyon vatandaşını aşılamaya yetecek kadar doz satın almak için anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Malezya'ya ilk aşıların 2021'in başında teslim edilmesi bekleniyor.

Toplam Kovid-19 vakalarının 80 bini aştığı ve şimdiye kadar virüs nedeniyle 411 kişinin vefat ettiği Malezya'da ekim ayından bu yana günlük vaka artışları dört haneli rakamlarda seyrediyor.

DSÖ 1 MİLYAR DOZ AŞIYI GÜVENCEYE ALDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en çok ihtiyaç duyan ülkelere aşı tedarik etmek için 4,3 milyar dolar tutarında acil finansman açığıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak uluslararası topluma ve bağışçılara, "aşıların güvence altına alınabilmesi, hayatların kurtarılması ve küresel ekonominin bir an evvel iyileştirilmesi" için kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şimdiye kadar 189 ülke ve ekonominin katıldığını belirterek, program kapsamında üç aşı adayından düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldıklarını aktardı.

Aşı adaylarının ismini vermeyen Ghebreyesus, daha fazla Kovid-19 aşısı temini için farklı aşı üreticileriyle de görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.