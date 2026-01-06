Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.914,63 %1,82
        DOLAR 43,0471 %0,03
        EURO 50,4336 %-0,07
        GRAM ALTIN 6.161,46 %0,23
        FAİZ 36,61 %-0,16
        GÜMÜŞ GRAM 107,96 %2,44
        BITCOIN 93.711,00 %-0,41
        GBP/TRY 58,2318 %-0,14
        EUR/USD 1,1709 %-0,11
        BRENT 62,09 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 10.073,98 %0,23
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ülker’de üst düzey atama - İş-Yaşam Haberleri

        Ülker’de üst düzey atama

        Ülker'de Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülker'de üst düzey atama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ülker’in satış organizasyonunda görev değişimi yaşandı. Şirketin Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi.

        Şu anda Satış Başkan Yardımcısı görevini yürüten Ahmet Şenel ile Kayhan Zenginoğlu, Ocak 2026’da görev devri sürecinde birlikte çalışacak. Oryantasyon sürecinin ardından ocak ayı sonunda Şenel, görevini Kayhan Zenginoğlu’na devredecek. Kayhan Zenginoğlu şirketin satış süreçlerinden sorumlu olacak ve doğrudan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı’ya raporlayacak.

        Görev değişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, “33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurt dışında önemli görevlerde bulunan Kayhan Zenginoğlu, şirketimizin satış stratejilerini yeni yaklaşımlarla şekillendirip sahada etkin şekilde hayata geçirilmesine liderlik edecek. Deneyimli satış ekibimizin, teknolojinin sunduğu fırsatlarla yeni yetkinlikler kazanmasını, müşteri odaklı yaklaşımımızın sahada daha da güçlenmesini sağlayacak. Zenginoğlu’nun satışta global bilgi birikimi ve yönetim tecrübesinin şirketimize değer katacağına inanıyorum. Bu vesileyle, 31 yıl boyunca Ülker’in büyümesine, markalarımıza ve ticari yapımıza çok kıymetli katkılar sunan Ahmet Şenel’e teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.” dedi.

        Yeni göreviyle ilgili görüşlerini paylaşan Kayhan Zenginoğlu ise şunları söyledi:

        “Ülker gibi köklü, yenilikçi bir şirkete katılmaktan büyük mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum. Ülker’in global vizyonu doğrultusunda, satış organizasyonunun güçlü etki alanını daha da genişletmek, sahadaki uygulamalarla fark yaratmak üzere ekip arkadaşlarımla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum.”

        Kayhan Zenginoğlu kariyeri boyunca farklı ürün kategorilerde ve satış kanallarında görev aldı. Unilever’de 33 yılı aşkın süre çalışan Zenginoğlu, son olarak The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve aynı zamanda Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dövme sildirmek isterken kabusu yaşadı: Elindeki dokular öldü

        Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Durumu anlattığı güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a "Çok ağrın varsa, eczaneden ağrı kesici al" önerisinde bulundu. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!