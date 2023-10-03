Ülkü isminin anlamı nedir? İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Ülkü adının anlamını biliyor musunuz? Ülkü ismi farklı anlamları taşımaktadır.

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ülkü isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ÜLKÜ ADININ ANLAMI NEDİR?

Ülkü ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ülkü adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ülkü isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ÜLKÜ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ülkü ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.

İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon.

Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.

ÜLKÜ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ülkü ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ülkü adını koymak caizdir.

ÜLKÜ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ülkü ismini kullanan 27.908 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ülkü ismini kullanan 4.966 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ülkü ismini kullanan 2.613 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ülkü ismini kullanan 1.913 kişi bulunmaktadır.

ÜLKÜ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ülkü ismindekiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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