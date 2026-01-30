Habertürk
        Ultrason çektirmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken ultrason çektirmek orucu bozar mı?

        Oruç, İslam dininde kişinin gün doğumundan gün batımına kadar belirli sınırlar içerisinde yaşamayı kabul ettiği iradeye dayalı önemli bir ibadettir. Ramazan ayında Müslümanlar için farz olan oruç, sabah ezanının okunması ile başlayan ve akşam vakti iftar ile sona eren bir zaman dilimini kapsar. Bu süre boyunca yeme, içme ve orucu bozar mı sorusuna konu olabilecek davranışlardan uzak durulması gerekir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ise gündelik hayatta karşılaşılan pek çok durum, oruç açısından yeniden değerlendirilir.

        Giriş: 30.01.2026 - 10:52 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:52
        Ultrason çektirmek orucu bozar mı?
        Bunlardan biri de sağlıkla ilgili uygulamalar arasında yer alan ultrason çektirmek konusudur. Hamilelik takibi, iç hastalıkları konusu ya da rutin kontroller nedeniyle yapılan ultrason işlemleri, Ramazan ayında da devam edebilir. Bu durum, ultrason çektirmek orucu bozar mı sorusunu akıllara getirir. Özellikle sağlık kontrollerini ertelemek istemeyen kişiler, Diyanet’in bu konudaki görüşlerini merak eder.

        Oruç Tutmak

        Oruç tutmak, belirli bir zaman aralığında bedensel ihtiyaçlara ara vererek kişinin kendini disipline etmesi anlamına gelir. Bu ibadet, gecenin sona erip yeni günün başlamasıyla birlikte devreye girer ve akşam ezanıyla birlikte iftar vaktiyle tamamlanır. Halk arasında sahur, oruç öncesinde yapılan son öğün olarak bilinirken imsak vakti ise yeme ve içmenin yani sahurun sona erdiği ve orucun fiilen başladığı sınırı ifade eder. Oruç, yalnızca mideyi değil, davranışları ve düşünceleri de kontrol altına almayı hedefleyen bir ibadettir. Bu nedenle orucu bozar mı sorusu değerlendirilirken, yapılan fiilin oruç süresiyle olan ilişkisi ve kişinin iradesi dikkate alınır. Günlük hayatın olağan akışı içinde gerçekleşen bazı durumlar, oruç açısından farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Ultrason çektirmek, bu bağlamda en çok merak edilen sağlık uygulamalarından biridir.

        Orucu Neler Bozar?

        Orucu neler bozar konusu, İslam’da belirli ölçütler ele alınmıştır. Yeme, içme ve oruçlu iken cinsel ilişkiye girme gibi fiillerin orucu bozduğu konusunda genel bir görüş birliği vardır. Bu fiillerin ortak özelliği, oruç süresi içinde bilerek yapılan ve vücuda besleyici ya da doğrudan mideye ulaşan unsurlar içermeleridir. Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması ve sigara içmek gibi durumlar da orucu bozar mı başlığı altında değerlendirilir. Ancak tıbbi kontroller ve tanı amaçlı yapılan işlemler, besleyici bir madde içermediği sürece farklı bir kategoride ele alınır. Bu noktada ultrason çektirmek, vücuda herhangi bir besin ya da sıvı alınmasını gerektirmeyen bir görüntüleme yöntemi olduğu için orucu bozan fiiller arasında yer almaz.

        Ultrason Çektirmek Orucu Bozar mı?

        Ramazan ayında sağlık kontrollerini yaptırmak isteyen birçok kişi, ultrason çektirmek orucu bozar mı sorusunun cevabını araştırır. Ultrason, vücut içindeki organların görüntülenmesini sağlayan, dışarıdan uygulanan ve herhangi bir cerrahi işlem içermeyen bir yöntemdir. Bu işlem sırasında vücuda besleyici bir madde verilmez ve mideye ulaşan bir unsur söz konusu değildir.

        İslam alimlerinin genel görüşüne göre, ultrason çektirmek, yeme ve içme ile bağlantılı olmadığı için orucu bozar mı sorusuna olumsuz cevap verilmesine neden olur. Karından yapılan ultrasonlar ya da yüzeysel görüntüleme işlemleri, orucun geçerliliğini etkilemez. Ancak bazı özel durumlarda kullanılan jel ya da benzeri maddelerin ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi önerilir.

        Diyanet’e Göre Oruçluyken Ultrason Çektirmek Orucu Bozar mı?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, oruçluyken ultrason çektirmek, orucu bozan bir durum değildir. Diyanet, orucu bozan eylemlerin temelinde yeme ve içmenin yer aldığını açıkça ifade eder. Tanı amaçlı yapılan ve vücuda besleyici bir unsur girmeyen tıbbi işlemler, orucu bozar mı sorusuna konu olmaz. Diyanet’e göre ultrason sırasında kullanılan cihazlar ve yöntemler, vücudun dış yüzeyine etki eder ve mideye ulaşan herhangi bir madde söz konusu değildir. Yani bu nedenle Ramazan ayında sahur sonrasında ya da gün içinde ultrason çektirmek, oruç üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz. Sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Diyanet, oruç ibadetinin kişiye zarar verecek bir duruma dönüşmemesi gerektiğinin de altını çizer. Yani kısaca doktor kontrolünde yapılan ultrason işlemleri Ramazan ayında güvenle gerçekleştirilebilir. Ancak elbette az önce de belirttiğimiz gibi ultrason çektirmek orucu bozmasa da ultrason sırasında kullanılan jelin ağız ya da burun yolundan girmemesine dikkat etmek gerekir.

