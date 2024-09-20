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        Haberler Yaşam Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 800 yıllık 'orak' bulundu

        Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 800 yıllık 'orak' bulundu

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, kemik saplı ve ucu çakmak taşlı 7 bin 800 yıllık 'orak' bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "20 yılı aşkın sürdürdüğümüz kazılarda, ilk kez orak bulduk. Olasılıkla, sığırın muhtemelen kürek kemiğinden yapılmış. Şekillendirilerek içine çakmak taşları yerleştirilmiş. Günümüzden 7 bin 800 yıl öncesine tarihlenen bir evin tabanı üzerinde bulduk" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:36 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:36
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

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        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda 7 bin 800 yıllık orak bulundu.

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        İzmir'in ilk köy yerleşimlerinden birinin Ulucak Höyüğü olduğunu belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Ulucak, İzmir'in ve Batı Anadolu'nun en erken köy yerleşimlerinden biri. Günümüzden 8 bin 850 yıl öncesine tarihleniyor. Kesintisiz olarak 1100 yıl boyunca iskan edilmiş bir yer. Dolayısıyla 40-45 kuşak boyunca aynı yerde yerleşimin sürekli iskan gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de Batı Anadolu'nun, Neolitikleşme sürecinin anlaşılması için anahtar bir yerleşim" ifadelerini kullandı.

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        Kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Prof. Dr. Çevik, "Bu seneki kazılarda çok önemli bir buluntuya ulaşıldı. Nadir bir buluntu. Tabii ki bitkilerin oraklarla kesildiğini biliyorduk. 20 yılı aşkın sürdürdüğümüz kazılarda, ilk kez orak bulduk. Olasılıkla, sığırın muhtemelen kürek kemiğinden yapılmış.

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        Şekillendirilerek içine çakmak taşları yerleştirilmiş. 17 santim uzunluğa sahip. Elle tutup tahılları hasat ediyorlardı. Günümüzden 7 bin 800 yıl öncesine tarihlenen bir evin tabanı üzerinde bulduk. Dolayısıyla 7 bin 800 yıllık olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

        #ulucak höyüğü
        #7 bin 800 yıllık orak
        #haberler
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