Ulucak Höyüğü'nde 8 bin yıllık kadın heykelciği bulundu

1150 yıl boyunca kesintisiz olarak yani 45 beş kuşak boyunca Ulucak Höyük'te o neolitik iskanın devam ettiğini görüyoruz. Höyükte bu yılki kazılar sürüyor. Şimdilik elimize geçen en önemli buluntulardan biri bir kadın figürü oldu. Genellikle biz Ulucak'ta, kol, bacak, baş gibi figürlerin parçalarını buluyoruz. Bu sene son olarak bulduğumuz bu heykelcik, şimdiye kadar tüm olarak bulunan geçen 6'ncı figür oldu" dedi.