Yaklaşık 2 bin kişinin sıraya girdiği teleferik kuyruğu istasyona sığmayınca tatilcilerin teleferik sırası 2. Oteller bölgesinde bulunan otelin önüne kadar uzandı.

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestr ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması sonucu vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Günübirlik Uludağ’a çıkan tatilciler geri dönmek için teleferik istasyonuna akın etti, metrelerce kuyruk oluştu.

İstasyona sığmayıp dışarıya çıkan yaklaşık 2 bin tatilci 2. Oteller bölgesinde bulunan otellerin önüne kadar kuyruk oluşturdu. Uludağ’da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece iken, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü