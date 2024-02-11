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        Haberler Gündem Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 02:23 Güncelleme: 11.02.2024 - 02:23
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        Uludağ eteklerindeki yangın söndürüldü
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        Uludağ'ın İnkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Uludağ
        #yangın
        #haberler

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