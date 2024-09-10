Uluslar Ligi Hollanda- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda- Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Evinde Bosna'yı 5-2 mağlüp eden portakallar, gruptaki ikinci mücadelesinde Almanya ile mücadele edecek. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, Almanya'yı yenerek ikide iki yapmak istiyor. Peki, Hollanda- Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek ile evinde oynadığı maçı 5-2 kazanan portakallar, Almanya karşısında kazanarak puanını altıya yükseltmek istiyor. Johan Cruijff Arena'da oynanacak heyecan dolu mücadeleyi İtalyan hakem D. Massa yönetecek. Peki Hollanda- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda- Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
HOLLANDA- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
Hollanda- Almanya maçı 10 Eylül Salı (bugün) 21.45'te başlayacak.
HOLLANDA- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Hollanda- Almanya karşılaşması TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak. İsteyenler müsabakayı dijital platform EXXEN üzerinden de takip edebilecek.