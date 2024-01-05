Uluslararası Adalet Divanı nedir ve İsrail'e karşı Gazze'de soykırım davası neden bu mahkemede görülecek?

Uluslararası Adalet Divanı nedir ve İsrail'e karşı Gazze'de soykırım davası neden bu mahkemede görülecek?

Uluslararası Adalet Divanı nedir ve İsrail'e karşı Gazze'de soykırım davası neden bu mahkemede görülecek? Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Gazze'deki saldırıları nedeniyle Filistin halkına soykırım yapıldığı iddiasıyla açtığı davayı haftaya görüşmeye başlayacak. Peki, Uluslararası Adalet Divanı nedir ve dava neden bu mahkemede görülüyor?

Getty Images İsrail'in Gazze'deki saldırılarına başlamasından bu yana ölenlerin çoğu kadın ve çocuk.

Yüzyılın davasında 11 ve 12 Ocak'ta, Güney Afrika ve İsrail'i temsil eden avukatlar, dünyanın izleyeceği bir duruşma salonuna girecek.

İsrail, Gazze'deki Filistin halkına soykırım uyguluyor mu? Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, ülkesinin Gazze'de benzersiz bir "ahlakla" hareket ettiğini söyledi ve bir İsrail hükümet sozcüsü, Güney Afrika'nın açtığı davayı "kan iftirası" diye tanımladı.

Bu ifade, Yahudilerin dini ayinlerinde kanlarını kullanmak için Hristiyanları öldürdüğüne dair tarihteki yanlış iddiaları tanımlarken dile getiriliyor.

Güney Afrika'nın başvurusunda ne var?

Güney Afrika'nın 84 sayfalık başvurusunda İsrail'in yaptıklarının "soykırım özellikleri taşıdığı, çünkü niyetin Gazze'deki Filistinlilerin önemli bir kısmını yok etmek olduğu" söyleniyor.

Başvuruda, bu soykırım fiillerinin arasında Filistinlilerin öldürülmesi, ağır psikolojik ve fiziksel hasara neden olmak ve "bir grup olarak fiziksel açıdan yok olmalarını" sağlamak için kasten gereken koşullara maruz bırakmak olduğu kaydediliyor.

Güney Avustralya Üniversitesi'nden hukuk hocası Juliette McIntyre, Güney Afrika'nın başvurusunun "çok kapsamlı" olduğunu ve "çok dikkatli bir şekilde kaleme alındığını" söylüyor.

BBC'ye konuşan McIntyre "İsrail'in tüm potansiyel argümanlarına yanıt vermeyi amaçlıyor ve mahkemenin yetkisi olmadığına dair olası iddialara da değiniyor" dedi.

"Güney Afrika, başvuruyu yapmadan önce İsrail ile konuyu birçok farklı platformda ele aldığını söylüyor."

Getty Images Gazze sınırı yakınlarındaki Nir Oz kibbutzu, 7 Ekim'dek Hamas militanlarının saldırısına uğradı.

İsrail'in tepkisi ne oldu?

İsrailli Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, İsrail'in mahkemede iddialarla mücadele edeceğini söyledi. Levy ayrıca, başlattığı savaşın tüm ahlaki sorumluluğunun Hamas'ta olduğunu belirtti.

Soykırım nedir?

1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesine göre soykırım, bir ulusal, etnik, ırksal ya da dini grubun kısmen ya da tamamen yok edilmesi amacıyla girişilen fiiller. Bu fiiller arasında şunlar bulunuyor

Grubun üyelerini öldürmek

Grubun üyelerine ciddi fiziksel ya da psikolojik hasar vermek

Fiziksel yok oluşu sağlamak üzere tasarlanmış yaşam koşullarına kasten maruz bırakmak

Doğumları önlemek amaçlı önlemler uygulamak

Grubun çocuklarını zorla bir başka gruba transfer etmek

Soykırım, kanıtlaması en zor uluslararası suçlardan biri.

Reuters Uluslararası Adalet Divanı, Lahey'deki Barış Sarayı'nda.

Kim soykırımla suçlanabilir?

Bir devlet ya da birey soykırımla suçlanabiliyor.

Dublin'deki Trinity College'tan hukukçu Michael Becker, bir devletin Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiğinin tespit edilmesiyle, bir bireyin soykırımdan suçlu bulunması arasında bir ayrım oldunu söylüyor.

Becker "Bu ayrım karmaşık ve kafa karışıklığına yol açabiliyor" diyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın rolü ne?

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), BM'nin devletler arasındaki ihtilaflarda hüküm veren en üst düzey mahkemesi.

BM Genel Kuurulu ve Güvenlik Konseyi'nin dokuz yıllık görev süreleri için seçtiği 15 yargıçtan oluşan ICJ'ye devletler başvuru yapabiliyor.

Mahkemenin yetkilerinden biri 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden doğan ihtilaflarda hüküm vermek.

1939-1945 yılları arasındaki İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da altı milyon Yahudi Naziler tarafından öldürüldü. Daha sonra dünya liderleri böyle bir olayın tekrarını önlemek amacıyla bu sözleşmeyi kabul etti.

İsrail, Güney Afrika, Myanmar, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı onaylayan 153 ülke arasında.

Reuters Uluslararası Ceza Mahkemesi de Lahey'de. Ancak bu mahkemede bireyler yargılanıyor.

Peki, Uluslararası Ceza Mahkemesi ne?

2002'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) de Lahey'de. Ülkelerin içindeki mahkemeler harekete geçmediğinde, devreye giren bir son çare mahkemesi. ABD, Rusya ve İsrail bu mahkemeye üye değil.

ICC ceza davalarını yargılıyor ve savaş suçları, insanlığa karşı suç ve soykırımdan bir kişi hakkında hüküm verebiliyor. Her birinin yasadaki tanımları farklı. Davaları ICC savcısının açması gerekiyor.

Kimler soykırımdan hüküm giydi?

Soykırım suçundan hüküm giyen ilk kişi, 1994'te 800 bin Tutsi'nin öldürüldüğü katliamdaki rolü nedeniyle, 1998'de BM destekli Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi'nde (ICTR) yargılanan Ruandalı Hutu Jean-Paul Akayesu oldu.

2017'de Uluslararası Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi (ICTY) eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç'i, emrindeki askerlerin 1995'te 8 bin Müslüman erkek ve erkek çocuğunu öldürdüğü Srebrenitza katliamı nedeniyle soykırımdan suçlu buldu.

Reuters Srebrenitza katliamı, Temmuz 1995'te eski Yugoslavya'daki savaş sırasında gerçekleşmişti.

Ancak Uluslararası Adalet Divanı, Bosna'nın yaptığı başvuruda Sırbistan ya da Eski Yugoslavya'nın Srebrenitza'da doğrudan soykırım yaptığı iddiasını reddetti.

Mahkeme bunun yerine Sırbistan'ı soykırımı önlememekten ve üst düzey bir generali teslim etmemekten suçlu buldu.

Daha önce ICJ'de raportör olarak çalışan Becker, mahkemenin bir devletin "soykırım niyetini" tespit etmek adına çıtayı çok yükseğe koyduğunu söylüyor.

İsrail - Gazze savaşı nedir?

Çatışma, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Gazze'den çıkıp, 1200 İsrailli'yi öldürmesi ve 200'den fazla kişiyi de rehin almasıyla başladı.

O günden bu yana İsrail hava saldırıları düzenledi, kara saldırısı başlattı ve Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri talimatı verdi. Yakıt ve gıda teslimatlarını da kısıtladı.

Hamas yönetiminin Sağlık Bakanlığı şu ana dek çoğu kadın ve çocuk 22 binden fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İsrail, İngiltere, ABD ve diğer Batılı güçler Hamas'ı bir "terör örgütü" diye tanımlıyor.

Getty Images İsrail hükümeti, savaşın amacının Hamas'ı yok etmek, rehinelerin serbest kalması ve Gazze'nin bir kez daha tehdit oluşturmaması olduğunu söylüyor.

11 ve 12 Ocak'ta ne olacak?

Güney Afrika aynı zamanda ICJ'ye ara önlemler alınması başvurusu yaptı. Mahkemenin İsrail'e Gazze'deki tüm askeri faaliyetlerini sona erdirmesi talimatı vermesini istiyorlar. Bu acil bir süreç ve ilk olarak bu başvuru ele alınacak.

McIntyre "Bu süreç bu aşamada soykırım bulgusu yapılmasına gitmeyecek. Kanıt standartları çok düşük. Burada sorulacak soru geri döndürülemez bir hasar verilmesi şansı var mı?" diyor.

McIntyre, Güney Afrika'nın zamanın kaybedecek zamanın olmadığı "makul bir soykırım yaşanması riski" bulunduğunu savunacağını söylüyor.

Ukrayna da 24 Şubat'ta Rusya'nın işgaline uğramasından sonra benzer bir başvuru yapmış, ICJ de birkaç hafta sonra Rusya'ya askeri harekatını durdurma talimatı vermişti. Rusya ise bu talimatı görmezden geldi.

Getty Images Dünya Sağlık Örgütüne göre, Gazze'de sadece kısmen çalışan 13, minimum düzeyde çalışan iki hastane kaldı. 21 hastane ise hiç faaliyet göstermiyor.

McIntyre, ICJ'nin bu konudaki ara kararını Ocak sonunda vermesini bekliyor ve "Böyle bir karar İsrail üzerinde baskı yaratır" diyor. Ancak kararın nihai olmayacağını ve ICJ'nin uygulanmasını sağlama gücü olmadığını da ekliyor.

McIntyre ayrıca "Mahkeme sonra davanın esasına ve dayanaklarına baktığında, soykırım olmadığına karar verebilir." diyor.

Becker de, ICJ'nin Rusya'ya karşı verdiği ara kararın, Rusya'ya askeri faaliyetlerini durdurma talimatı verecek kadar ileri gittiği için "çarpıcı" olduğnu söylüyor.

Becker "Mahkemenin İsrail'e durma talimatı vereceği konusunda biraz daha şüpheliyim" derken, ICJ'nin İsrail'den askeri faaliyetlerini "kısıtlamasını" isteyebileceğini vurguluyor.

"Bu da İsrail'in zaten bağlı olduğu uluslararası hükümlere uyması gerektiği anlamına gelir" diye de ekliyor.

ICJ'nin önündeki diğer soykırım davalarında ne oldu?

McIntyre en geçerli kıyaslamanın, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı soykırım davasıyla yapılabileceğini söylüyor.

Gazze'deki Filistinliler ve Myanmar'daki Arakan Müslümanları, ulus devlet olmadıkları için ICJ'ye erişemiyor ve davaları onlar adına başka ülkeler açıyor.

Reuters 2017'de yaklaşık bir milyon Arakan Müslümanı Myanmar'dan kaçmış, bazıları Endonezya'ya ulaşabilmek için ölüm riski taşıyan tekne yolculukları yapmıştı.

Gambiya, 2017'de bir milyon Arakan Müslümanı Bangladeş'e kaçmaya zorlandıktan sonra, Müslüman ülkeler adına Myanmar'ı soykırımda bulunmakla suçladı.

2023 sonlarında da İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya ve Hollanda, Kanada'yla birlikte davaya müdahil olma başvuru yaptı.

McIntyre "Bu, dünyaya ve mahkemeye yapılan başvuruyu destekledikleri sinyali veriyor" diyor.

Batılı ülkeler, ICJ'deki Ukrayna davasında da benzer bir hamle yapmıştı.

Ancak McIntyre, Batı'nın bu kez müdahil olmayacağını düşünüyor ve "Batılı ülkelerin Güney Afrika'ya destek için müdahale edeceğini görmeyeceğiz. Buradaki soru, Arap ülkelerinden bir müdahele görüp görmeyeceğimiz" diyor.

Getty Images Birleşmiş Milletler Gazze'de yaşayan Filistinlilerin % 85'inin yerlerinden olduğunu ve bazılarının bunu birden çok kez yaşadığını söylüyor.

Nihai karar ne zaman çıkabilir?

Gambiya başvurusunu Kasım 2019'da yaptı, ancak henüz davanın esasına dair bir duruşma yapılmadı. Nihai bir karar alınması yıllar sürebiliyor.

McIntyre, ICJ İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı hükmüne varırsa, bunun daha sonra ICC'deki herhangi bir bireysel ceza soruşturmasında kanıt olarak kullanılabileceğini söylüyor.

İki hukuk uzmanı da, İsrail'e karşı böyle bir kararın alınması halinde, bunun diğer ülkelere, özellikle de İsrail'e destek verenlere, Tel Aviv ile ilişkilerini gözden geçirme baskısı yaratacağını söylüyor.

Ancak ABD yönetimi, daha şimdiden Güney Afrika'nın davasına güçlü bir şekilde karşı çıktığını gösterdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı davanın "dayanaksız" ve "aslında tamamen temelsiz" olduğunu söyledi.