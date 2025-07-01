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        Haberler Kültür-Sanat Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı

        Bu yıl 32'ncisi organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı. Yarışmalara katılmak isteyenler 18 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:21
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        Altın Koza'ya başvurular başladı
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        Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı.

        Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Belgesel Film Yarışması", "Ulusal Kısa Film Yarışması", "Öğrenci Kısa Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması" ve "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" yer alacak.

        Yarışmalara katılacaklar, 18 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

        Aday seçilen filmler, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren festivalin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.

        Kentte 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programlar düzenlenecek, sanat dünyasından çok sayıda konuk ağırlanacak.

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        #Altın Koza Film Festivali
        #adana
        #Adana Altın Koza Film Festivali
        #Altın Koza başvuru
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