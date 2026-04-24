        Alaçatı Ot Festivali'nden renkli kortej

        Alaçatı Ot Festivali'nden renkli kortej

        Çeşme'de bu yıl ilk kez 'uluslararası' ünvanıyla düzenlenen 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçatı Ot Festivali'nden renkli kortej

        Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez 'uluslararası' ünvanıyla düzenlenen 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, önemli günlerinden birine sahne oldu.

        20 Nisan'da başlayan festival kapsamında bugün gerçekleştirilen geleneksel kortej yürüyüşü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gururuyla Alaçatı sokaklarında gerçekleşti.

        KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GENİŞ KATILIMLA YAPILDI

        Çamlık Yol üzerinden Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önüne uzanan kortej yürüyüşüne; Çeşme'de faaliyet gösteren yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Katılımcılar hazırladıkları tematik kostümlerle yürüyüşte yer alırken, 23 Nisan dolayısıyla çocuklar da okullarıyla birlikte hazırladıkları kostümlerle kortejde yer aldı. Dans ve spor toplulukları ile klasik araçların geçişi yürüyüşe eşlik etti.

        Kortejde en önde çocuklar yer aldı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli de çocuklarla birlikte yürüyerek 23 Nisan'ın taşıdığı anlamı sahaya yansıttı.

        "ÇOCUKLARIMIZ EN GÜZEL PUSULAMIZ"

        Kortej sonrasında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, şu ifadeleri kullandı:

        "Çeşme'nin bütün bileşenleri burada; sivil toplum örgütlerimiz, üreticilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız… 'Birlikte Çeşme' sloganıyla yola çıktık, birlikte üretmeye ve birlikte büyümeye devam ediyoruz. Ayrışmadan, bir arada olduğumuz, çocuklarımızın daima önümüzde yürüdüğü nice Alaçatı Ot Festivallerimiz olsun.

        Ülkemizin acı haberlerle değil; çocuk ölümleriyle değil, çocuklarımızın mutluluğuyla, danslarıyla, türküleriyle anıldığı günler çoğalsın. Haberlerde üzüntünün değil, mutluluğun yer aldığı nice yıllar diliyorum.

        Çocuklarımızı daima önümüzde yürütelim. Onlar bizim en güzel pusulamız, en güçlü ışığımız. Onların bizim önümüzde saygıyla eğilmesini değil, bizlerin onların önünde saygıyla eğildiği bir gelecek için çalışalım.

        Alaçatı Ot Festivali'miz kutlu olsun. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Üzüntüden uzak, dayanışmayla güçlenen nice festivaller diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zürafa Şakir ile Selvi'nin yavrusu ilk kez ziyaretçilerle buluştu

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın simgelerinden biri olan Şakir ve Selvi adlı zürafa çiftin dünyaya gelen erkek yavrusu ziyaretçilerle buluştu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Katili hakim karşısında!
        Katili hakim karşısında!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!
        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası