Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

23 yıldır Antalya’nın ‘Uluslararası Sanat Şehri’ kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl 9-22 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 23’üncüsü gerçekleşecek olan festival, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçıyı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Festivalde bu yıl şehir etkinlikleri kapsamında Aurelien Froissart ve Il Grande Piano, festivalin halkla kaynaşmasına katkıda bulunacak. Festival kapsamında, Fahir Atakoğlu & Selda Bağcan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) eşliğinde, Anjelika Akbar, Queenz of Piano, Dorantes, Candan Erçetin & ADSO, Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner- Duo Blanc & Noir, Havasi, Can Saraç, Igudesman & Joo ve Gülsin Onay sahne alacak.

REKLAM

Antalya’nın kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini ve Uluslararası Piyano Festivali’nin bu anlamda büyük bir güç olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivallerin toplumu sanatla birleştiren en önemli etkinlikler olduğunu belirterek “Antalya’mız kültür ve sanat şehri, Antalya’mız festivaller şehri. En önemli sosyal etkinliklerden olan festivaller, mutlaka siyaset üstü tutulmalı. Uluslararası Piyano Festivalimiz, her geçen yıl çıtayı bir öncekinden daha yükseğe çıkararak büyüyor. Bu yıl da tüm dünyanın gözü bu önemli sanat etkinliğimizde olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük sanatsal buluşmayı kaçırmamaya davet ediyorum” diye konuştu.

ATAKOĞLU VE BAĞCAN İLE AÇILIŞ KONSERİ

9-22 Aralık 2023 tarihleri arasında yıldızlar geçidine sahne olacak festivalde; açılış konseri besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu, Selda Bağcan solistliğinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 9 Aralık’ta Cam Piramit’te dinleyici ile buluşacak.

REKLAM

Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar'ın, geçtiğimiz haftalarda, tüm dijital platformlarda yerini alan albümü ‘AHENK 432’nin gala konseri de 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 11 Aralık’ta AKM’de gerçekleşecek.

Queenz of Piano 13 Aralık’ta AKM’de, Dorantes, ‘Sur Sinfonico’ projesiyle 15 Aralık AKM ve 16 Aralık Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak.

CANDAN ERÇETİN’DEN ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin de festival kapsamında, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri ile 16 Aralık’ta Cam Piramit’te müzikseverlerle buluşacak.

Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner’den Duo Blanc & Noir, ‘Imagine’ konseri ile 17 Aralık’ta AKM’de, Havasi, 19 Aralık’ta Cam Piramit’te festivale renk katacak.

İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasında Michelangeli Ödülü'nün sahibi olan 16 yaşındaki genç yetenek Can Saraç 20 Aralık’ta, Igudesman & Joo 21 Aralık’ta AKM’de dinleyici ile buluşacak.

KAPANIŞ KONSERİ GÜLSİN ONAY’DAN!

Festivalin kapanışında Gülsin Onay, Erkin Onay’ın da konuk olacağı konser ile 22 Aralık’ta AKM sahnesinde dinleyici ile buluşacak. Gülsin Onay 21 Aralık’ta ise Aksu Fen Lisesi’nde kısa bir resital verip bir de söyleşi yapacak.