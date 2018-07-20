Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”, “Kısa Metraj Film Yarışması” ana yarışma kategorisinden oluşuyor.



Yarışma ulusal ve uluslararası filmlere açıkken, yarışmada dereceye giren filmlerden 1.’ye 40.000 TL ile ödül heykeli, 2.’ye 20.000 TL ile ödül heykeli, 3.’ye 12.000 TL ile ödül heykeli ve ayrıca bir kısa filme 15.000 TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü verilecektir. Jüri gerekli gördüğü takdirde 3 filme 5.000’er TL değerinde mansiyon ödülü de verecek.

15 Ekim 2018 Pazartesi saat 17.00’a kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği yarışma bölümü ile festival, bütün kısa filmcileri dostluğu pekiştirmek için başvuru yapmaya davet ediyor.