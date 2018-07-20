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Kültür-Sanat

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları başladı

14-15- 16 Aralık 2018 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film organizasyonunda düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

20 Temmuz 2018 Cuma, 15:43:52

Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”, “Kısa Metraj Film Yarışması” ana yarışma kategorisinden oluşuyor.

Yarışma ulusal ve uluslararası filmlere açıkken, yarışmada dereceye giren filmlerden 1.’ye 40.000 TL ile ödül heykeli, 2.’ye 20.000 TL ile ödül heykeli, 3.’ye 12.000 TL ile ödül heykeli ve ayrıca bir kısa filme 15.000 TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü verilecektir. Jüri gerekli gördüğü takdirde 3 filme 5.000’er TL değerinde mansiyon ödülü de verecek.

15 Ekim 2018 Pazartesi saat 17.00’a kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği yarışma bölümü ile festival, bütün kısa filmcileri dostluğu pekiştirmek için başvuru yapmaya davet ediyor.

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