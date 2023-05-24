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20 Mayıs 2023 Cumartesi günü liderlere enerji, iklim ve çevre konulu bir oturumda hitap eden Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve IICEC Yönetim Kurulu Yürütme Komitesi Üyesi Dr. Birol, IEA'nın küresel enerji piyasalarına ilişkin en son değerlendirmesini paylaşarak temiz enerji ekonomisinin birçok insanın düşündüğünden çok daha hızlı gelişmekte olduğunu vurguladı.

Birol daha sonra, 1970'lerden bu yana küresel enerji görünümünün bir parçası haline gelen petrol ve doğalgaz etrafındaki jeopolitik kaynaklı enerji güvenliği risklerinin temiz enerji sürecinde tekrarlanmamasını sağlamak için gereken eylemleri anlattı.

IEA, hem Ajansın mevcut çalışmaları hem de kritik mineraller, temiz enerji teknolojisi üretimi, yenilenebilir enerji, inovasyon ve elektrik ve karayolu taşımacılığı sektörlerinden kaynaklanan emisyonların azaltılması dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yeni analiz ve faaliyetler yürütmesi yönündeki talepler açısından, G7 liderlerinin bildirisinde ve beraberindeki Temiz Enerji Ekonomisi Eylem Planı’nda çok çeşitli kilit alanlarda referans olarak gösterildi.

Nisan ayında Sapporo'da yapılan Bakanlar düzeyindeki toplantı öncesinde, bu yılki G7 Başkanlığı'nın enerji ve iklim gündemine birçok önemli alanda analizler sunan IEA, bakanlar tarafından yayınlanan bildiride kapsamlı bir şekilde vurgulanmıştı.

IEA, Hiroşima Zirvesi için küresel temiz enerji teknolojisi üretimindeki son gelişmeleri değerlendiren yeni bir rapor hazırladı.

G7 Zirvesi’nden CNN’e verdiği röportajda Dr. Fatih Birol "Dünya yeni bir enerji sistemine geçiyor, temiz enerji dönüşümü ivme kazanıyor. Güneş, rüzgar, nükleer, elektrikli arabalar, büyük bir kuvvetle büyüyor. G7 ülke liderleri ve zirveye katılan diğer partner ülke liderleri, uluslararası iklim hedefleri konusundaki taahhütlerine bağlılar" ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri IICEC ve UEA'dan servis edilmiştir.