Akaryakıt sektöründe hareketli bir haftaya girildi. Haftanın ilk iş gününde uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları yükseldi. Motorinin ton fiyatı, 590 dolardan 602 dolara kadar çıktı. Dolar kuru da bir süredir yukarı yönlü hareket ediyor. Kur, 5 TL 69 kuruştan 5 TL 92 kuruşa kadar yükseldi.

'İHTİYAÇ AZALABİLİR'

Bu gelişme motorinde 12 kuruş düzeyinde artışı gündeme getirdi. Anımsatmakta yarar var, gerek benzinde gerekse de motorinde zamlar genelde pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapılıyor. Bu nedenle gözler hükümetin atacağı adımda olacak.

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, hükümetin hafta boyunca gelişmeleri izleyebileceğini belirterek, “Cuma günü kapanış saatine kadar akaryakıt fiyatını etkileyen unsurlardaki gelişmeleri takip edebilir. Belki, birkaç gün içinde ürün fiyatı düşebilir ve kur gevşeyebilir. Bu durumda zam ihtiyacı azabilir ya da ortadan kalkabilir. Tersi durumda beklenti hafta başında zam ihtiyacının pompa fiyatlarına yansıtılması” dedi.