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Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali martta düzenlenecek

Pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi platformda ve İzmir'in kamuya açık alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin ulusal yarışma ve gösterim seçkisi açıklandı

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali martta düzenlenecek
Martta düzenlenecek
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HABERTURK.COM

Bu yıl 1 - 7 Mart arasında yapılacak olan Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'ne 80 film başvurdu. Belgesel yönetmeni Berna Gençalp, yönetmen ve senarist Dilek Çolak ve sinema yazarı Duygu Kocabaylıoğlu Arazlı'dan oluşan ön jürinin değerlendirmeleri sonucu dördü yarışma seçkisi olmak üzere 8 ayrı kategoride 45 film festival gösterim için seçildi.
Ön elemeyi geçen 45 filmin 12'si Türkiye ve dünya prömiyerini 4. Kadın Yönetmenler Festivali'nde yaparken, 31 film de ilk kez İzmirli sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalde bu yıl ilk kez uzun metraj kategorisinde yarışma düzenlendi. Belgesel ve kurmaca dalındaki uzun metrajların ortak yarışmada değerlendirilmesine karar verildi. Rûken Tekeş imzalı belgesel Aether, Kıvılcım Akay'ın çarpıcı bir kadın hikâyesini anlattığı 'Amina', Leyla Yılmaz'ın aile içi iletişimsizliği genç bir karakter ile ele aldığı 'Bilmemek', Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali imzalı dönem filmi izleri taşıyan 'Kader Postası' ve Ovacık ilçesinin Komünist Başkanı olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun hikâyesini beyazperdeye taşıyan Ayşegül Selenga Taşkent imzalı 'Ovacık', Altın Makara Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda finale kalan yapımlar oldu. Uzun metraj gösterimlerinde ayrıca İlkler Unutulmaz teması altında Senem Tüzen'in 2015'te vizyona giren 'Ana Yurdu' film özel gösterimle seyircilerle buluşacak.

Festivalin kemikleşen Kamera Göz ve Kısa Candır bölümlerinin yanı sıra bu yıl başvurular ekseninde ilk kez deneysel kategorisi de yer alıyor. 6 filmden oluşan deneysel kategorisi de yarışma bölümü olarak festivale dahil edildi. Ayrıca festival ekibinin üretimi olan kısa filmler ‘Ekipten' kategorisi altında özel bir gösterim ile seyirci karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası başvuruları ise halen devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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