"Uluslararası kuruluşların yenilenmesi" temasıyla toplanan BM Geleceğin Zirvesi başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde, yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen BM Geleceğin Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunlarla ilgili bir dönüm noktasında olduklarını ve ortak bir iradeyle çözüm yönünde somut adımlar atmaları gerektiğini kaydetti.

Geleceğin Zirvesi'ni ve bu kapsamda gündeme gelen Gelecek Paktı'nı çok önemsediğini aktaran Guterres, küresel sorunlarla birlikte her zaman bir umut bulunduğunu ve üye ülkelerin iradesiyle birlikte bu umudu canlı tutacaklarını belirtti.

Guterres, "Geleceğin Zirvesi bize az önce kabul edilen bir pakt ortaya çıkardı. Bu pakt sadece acil krizlere çözüm bulma vaadimizi değil, aynı zamanda sürdürülebilir, adil ve barışçıl bir küresel düzen için temel atma vaadimizi de temsil ediyor." dedi.

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BM Genel Sekreteri, Gelecek Paktı'nın özellikle uluslararası barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi tüm dünyayı ilgilendiren başlıklarda önemli bir araç olacağına inandığını söyledi.

GELECEK PAKTI

Oturumun başlangıcında, 193 ülkenin çıkar ve isteklerini bir araya getirmeye çalışan Gelecek Paktı anlaşması oylamaya sunuldu. "Sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma finansmanı, uluslararası barış ve güvenlik, bilim, teknoloji ve dijital işbirliği, gençler ve gelecek nesiller ile küresel yönetişimin dönüştürülmesi" gibi başlıkları kapsayan anlaşma, 143 evet oyuyla kabul edildi.