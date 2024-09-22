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        Haberler Dünya "Uluslararası kuruluşların yenilenmesi" temasıyla toplanan BM Geleceğin Zirvesi başladı | Dış Haberler

        "Uluslararası kuruluşların yenilenmesi" temasıyla toplanan BM Geleceğin Zirvesi başladı

        Uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu Birleşmiş Milletle Geleceğin Zirvesi'nin New York'taki açılışında 193 ülkenin çıkar ve isteklerini bir araya getirmeye çalışan "Gelecek Paktı" kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 20:08 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:08
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        BM Geleceğin Zirvesi başladı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde, yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen BM Geleceğin Zirvesi başladı.

        Zirvenin açılışında konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunlarla ilgili bir dönüm noktasında olduklarını ve ortak bir iradeyle çözüm yönünde somut adımlar atmaları gerektiğini kaydetti.

        Geleceğin Zirvesi'ni ve bu kapsamda gündeme gelen Gelecek Paktı'nı çok önemsediğini aktaran Guterres, küresel sorunlarla birlikte her zaman bir umut bulunduğunu ve üye ülkelerin iradesiyle birlikte bu umudu canlı tutacaklarını belirtti.

        Guterres, "Geleceğin Zirvesi bize az önce kabul edilen bir pakt ortaya çıkardı. Bu pakt sadece acil krizlere çözüm bulma vaadimizi değil, aynı zamanda sürdürülebilir, adil ve barışçıl bir küresel düzen için temel atma vaadimizi de temsil ediyor." dedi.

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        BM Genel Sekreteri, Gelecek Paktı'nın özellikle uluslararası barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi tüm dünyayı ilgilendiren başlıklarda önemli bir araç olacağına inandığını söyledi.

        GELECEK PAKTI

        Oturumun başlangıcında, 193 ülkenin çıkar ve isteklerini bir araya getirmeye çalışan Gelecek Paktı anlaşması oylamaya sunuldu. "Sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma finansmanı, uluslararası barış ve güvenlik, bilim, teknoloji ve dijital işbirliği, gençler ve gelecek nesiller ile küresel yönetişimin dönüştürülmesi" gibi başlıkları kapsayan anlaşma, 143 evet oyuyla kabul edildi.

        Müzakerelere dahil olan temsilciler, üye ülkelerin özellikle silahsızlanma, BM Güvenlik Konseyi reformu ve mali kuruluşların yapılandırılmasına ilişkin bölümlerde anlaşma sağlayamadığına işaret ediyor.

        TÜRKİYE DE KATILIYOR

        Türkiye'nin de katıldığı BM Geleceğin Zirvesi'nde başta BM olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların küresel sorunların çözümünde oynaması gereken rollere ilişkin Ankara'nın pozisyonunun bir kez daha ortaya konması bekleniyor.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün zirve kapsamında düzenlenen diyalog toplantısına katılarak başta Gazze'deki insani kriz olmak üzere küresel sorunlara yönelik bir konuşma yapması bekleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşmiş Milletler
        #Antonio Guterres
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