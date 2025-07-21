Uluslararası Oda Müziği Festivali 5 Eylül'de başlıyor

5 – 18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, oda müziğinin samimiyeti, çeşitliliği ve zenginliğini merkeze alan özgün programıyla dünyanın dört bir yanından sanatçıları İstanbul’da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda buluşturacak. Bu yıl “Nota Nota Dostluk” sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festival, 5. yılında da çoğu ilk kez ülkemize gelen iki Grammy ve Emmy ödüllü The King’s Singers, Saxback Ensemble, Stockholm Syndrome Ensemble gibi efsanevi oda müziği gruplarını ve yıldız isimleri ağırlayacak. Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, konserlerin yanı sıra ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ve söyleşilerle her yaştan katılımcıya hitap eden ilham verici bir deneyim sunacak.

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5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, tahta ve bakır nefesli çalgılardan oluşan Saxback Ensemble’ın konseriyle 5 Eylül’de başlayacak. Trompicavalas Amor adlı programlarıyla tenorPablo García-López, barok viyolonselci Josetxu Obregón ve klavsenci Ignacio Prego’dan oluşan barok trio’yu ve hem yaratıcı sahne dilleri hem de sıra dışı repertuarlarıyla öne çıkan Stockholm Syndrome Ensemble’ı da ağırlayacak olan festival, 5. yılına özel iki önemli buluşmaya da ev sahipliği yapacak. Ülkemizin önemli sanatçılarından, uluslararası başarılarıyla tanınan kemancı Veriko Tchumburidze, çellist Nil Kocamangil ve viyolacı Orhan Çelebi; festivalin özel konserinde dünyanın önde gelen kemancılarından Andrey Baranov, oda müziğinin aranan isimlerinden viyolacı Nora Romanoff-Schwarzberg ve efsanevi çellist Gary Hoffman ile aynı sahnede buluşacak. Dünyaca ünlü iki kontrbas sanatçısı Rick Stotijn ve Burak Marlalı ile usta piyanist Zsuzsa Balint ise, festival kapsamında bir araya gelerek müzikseverlere alışılagelmişin dışında bir program sunacak.

Burak Marlalı Her yıl unutulmaz bir konserle sanatseverlere veda eden İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, beşinci yıla özel hazırlanan bu seçkin programın kapanış konserinde ise iki Grammy ve Emmy ödülü sahibi, acapella müziğin dünyadaki en ünlü temsilcilerinden The King’s Singers’ı Türkiye’de ilk kez ağırlayacak. Rick Stotijn Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının sevdikleri müzikleri öğrenmek ve onlarla bu müzikler üzerine sohbet etmek amacıyla düzenlenen OFF-THE-RECORD söyleşilerine 5 Eylül’de Saxback Ensemble; 11 Eylül’de Andrey Baranov, Veriko Tchumburidze, Nora Schwarzberg, Orhan Çelebi ve Gary Hoffman; 16 Eylül’de ise Burak Marlalı ve Rick Stotijn konuk olacak. OFF-THE-RECORD söyleşileri, sanatçıların klasik müzik dışındaki çalma listeleri üzerinden farklı müzik tarzlarına bakışlarını ve bunun sanatsal kişiliklerine yansımasını keşfetmeyi hedefliyor. REKLAM Dora Schwarzberg “İlham Veren Buluşmalar” adlı söyleşi serisi ise, konservatuvar öğrencilerine ve hocalarına, klasik müzik yolculuklarına dair merak ettikleri teknik soruları, eğitim ve kariyer üzerine düşüncelerini, festivalin masterclass programlarında eğitmenlik yapan usta sanatçılarla birebir paylaşma fırsatı sunuyor. “İlhamVeren Buluşmalar”da dünyaca ünlü usta keman sanatçısı ve eğitmen Dora Schwarzberg 6 Eylül’de; efsanevi çellist Gary Hoffman 9 Eylül’de; Berlin Sanat Üniversitesi eğitmeni, Leipzig Gewandhaus Orkestrası solo kontrbasçısı Burak Marlalı ve Robert Schumann Hochschule Düsseldorf eğitmeni tanınmış kontrbas sanatçısı Rick Stotijn ise 17 Eylül’de İstanbullularla buluşacak.

Nil Kocamangil İlk yıldan bu yana daima gençleri merkezine alan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivalikapsamında düzenlenen masterclass’larda, dünyaca ünlü müzisyenler ücretsiz olarak konservatuvar öğrencileriyle bir araya gelmeyi bu yıl da sürdürecek. Prof. Dora Schwarzbergkeman masterclass’ı; Prof. Burak Marlalı ve Prof. Rick Stotijn kontrbas masterclass’ı, Queen Elisabeth Music Chapel (Belçika) ve Curtis Institute of Music (ABD) gibi seçkin kurumlarda eğitmenlik yapan Prof.Gary Hoffman ise viyolonsel masterclass’ını gerçekleştirecek. Masterclass programları, yarının yıldızlarını Süreyya Operası’nın müthiş atmosferinde sanatseverlerle buluşma imkânı sunan kapanış konserleriyle sona erecek. Her yıl onlarca farklı ülkeden yüzlerce kişinin başvurduğu masterclass programları, dünyada nadir, Türkiye’de ise bir ilk olarak hem başvurunun hem de katılımın ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor. Stockholm Syndrome Ensemble İBB Kültür’ün destekleriyle düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin biletleri Biletix'ten; ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. PROGRAM FESTİVAL KONSERLERİ

5 Eylül Cuma 20.00 Açılış Konseri: Saxback Ensemble 7 Eylül Pazar 20.00 TrompicavalasAmor 11 Eylül Perşembe 20.00 Festival Buluşması: Baranov, Tchumburidze, Schwarzberg, Çelebi, Kocamangil, Hoffman 14 Eylül Pazar 20.00 Stockholm Syndrome Ensemble & Jay Gilligan (jonglör) 16 Eylül Salı 20.00 Stotijn & Marlalı & Balint 18 Eylül Perşembe 20.00 Kapanış Konseri: The King’s Singers OFF THE RECORD SÖYLEŞİLERİ (Moderatör: Feyzi Erçin) 5 Eylül Cuma 18.00 Saxback Ensemble 11 Eylül Perşembe 18.30 Andrey Baranov, Veriko Tchumburidze, Nora Schwarzberg, Orhan REKLAM Çelebi, Gary Hoffman 16 Eylül Salı 18.30 Burak Marlalı ve Rick Stotijn İLHAM VEREN BULUŞMALAR SÖYLEŞİ SERİSİ 6 Eylül Cumartesi 18.00 Prof. Dora Schwarzberg 9 Eylül Salı 16.00 Prof. Gary Hoffman 17 Eylül Çarşamba 17.30 Prof. Rick Stotijn ve Prof. Burak Marlalı