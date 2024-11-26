Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, dördüncü günü geride bıraktı

'Herkes İçin Adalet' mottosuyla düzenlenen 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde film gösterimi sonrası söyleşilerde sinemanın ve filmlerde ele alınan konularla adaletin, panellerde yapay zekâ ve gazeteciliğin konuşulduğu dopdolu bir gün daha geride kaldı.

Festivalin yarışma filmlerinden Hayaletler / Ghost Trail yönetmen Jonathan Millet’nin katılımıyla izleyicilerle buluştu. Millet, Cannes Film Festivali Altın Kamera adayı olan ve Eleştirmenlerin Haftası’nın açılışını yapan, Suriye’deki savaşa yol açan baskı rejiminin mağdurlarından birinin adaleti sağlama çabasına odaklanan, gerçek olaylara dayanan filmine dair; “Bir belgeselci olarak bu filmde gördüğünüz bütün travmaları yaşayan birçok insanla görüşüyordum. Yalnız bu görüşmelerden üç yıl sonra fark ettim ki belgesel çekmem pek mümkün olmayacak. Çünkü görüştüğüm tüm insanlar bana en derin travmalarını, yaralarını ve acılarını anlatıyorlardı. Böyle olunca bu filmin hikâyesi ortaya çıktı ve kurmaca yapmaya karar verdim. Aynı zamanda Halep’te uzun süre bulundum ve orayı çok sevdim. Şehrin yıkılışına da tanık olduğum için belki de oraya olan borcumu bu filmle ödemek istedim” dedi.

REKLAM Festivalin bir diğer yarışma filmi Türker Süer imzalı Gecenin Kıyısı festival kapsamındaki ikinci gösterimiyle Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluştu. Film sonrasında yönetmen Türker Süer ve ekibin katılımıyla filme dair merak edilenler konuşuldu. VisionIST kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü Enerji Müzesi Kontrol Odası’nda düzenlenen Yapay Adalet: Nesnellik mi, Çelişki mi? adlı panel, Prof. Dr. Adem Sözüer’in konuşmasıyla başladı. Bilişim uzmanı, mühendis, iş insanı ve yazar Füsun Sarp Nebil moderatörlüğünde, Yapay Zekâ ve ceza hukuku alanında çalışma yürüten kriminolog, akademisyen Dr. Buket Abanoz Öztürk ve İTÜ Yapay Zekâ ve Veri Bilimi ve Uygulamaları Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Prof. Altan Çakır, festivalde gösterilen Yapay Adalet / Artificial Justice filminden hareketle Yapay Zekâ’nın adalet sisteminde nasıl bir etki yaratacağı tartışıldı. Yapay Zekâ’nın hukuk alanında kullanımının bazı avantajları olabileceği, doğru veri ve hedeflerle beslendiğinde ciddi bir arşiv taramasını çok kısa sürede yapabileceği ancak şu anda insanın yaptığı bu işlerin de yapay zekâ tarafından ya da hangi verilerle beslendiğinin açıklanmadığı şirketler ve kurumlar tarafından yapıldığı senaryolarda cezai sorumluluğun kimde olacağı sorusuna ulaşıldı. Yapay Zekâ’nın giderek geliştiği ve bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz robotların çok da uzak bir gelecekte olmadığı belirtilirken, yapay zekâya bakışın salt korkutucu ya da salt iyi olması yerine dengeli bir yerde tutulması gerektiği söylendi. Algoritmaların tek karar verici olduğu noktada, silahların eşitliği gibi bu durumun da Akademik Programın teması olan adil yargılanma hakkının korunmadığı bir sisteme doğru gitme riski taşıdığı söylendi.

REKLAM VisionIST kapsamındaki diğer panel ise 4. Kuvvet Direniyor oldu. Medya, sinema ve hukuk ilişkisini özgürlük kavramı çerçevesinde irdeleyen 4. Kuvvet Direniyor başlıklı panel gazeteci - yazar ve senarist Zehra Çelenk moderatörlüğünde avukat-gazeteci Fikret İlkiz, Basın Konseyi Başkanı ve gazeteci Pınar Türenç’in katılımıyla gerçekleşti. Panelde geçmişten bugüne basın ve ifade özgürlüğünün geldiği noktadan, gerçekten habercilik yapmak için ihtiyaç duyulan cesaret ve beraberlik duygusunun öneminden, basının tüm dünyada baskı altında olduğundan örneklerle bahsedildi. Bağımsız medyanın azlığının altı çizilirken, geçmişten yakın tarihe sinemada uygulanan sansür örneklerine de değinildi. İfade özgürlüğünün İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde bahsedildiği halinden çok uzakta olduğu, antikaya dönüştüğü, otoriter rejimlerle nefes alma kanallarının kapandığı söylendi. Her iki panel de önümüzdeki günlerde festivalin youtube hesabından yayınlanacak.

Günün bir diğer gösterim sonrası söyleşisi gerçekleşen filmi, Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan Antika / The Antique oldu. Türkiye prömiyerini festivalde yapan filmin yönetmeni aynı zamanda Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj Yarışma jürisi olan Rusudan Glurjidze izleyicilerle buluştu. Glurjidze, şunları söyledi; “Aslında çok yeni bir film, sadece dört ya da beş festivalde izleyiciyle buluştu. Filmin benim ülkemle ve halkımla alakalı politik bir arka planı var ama tamamıyla politik bir film yapmak istemedim. O zaman bir propaganda filmi olurdu. İnsanlarla, insan hikâyeleriyle, ilişkileriyle, değerleriyle, gençlerle ilgili bir film. Tarihten de gündemden de saklanan ve konuşulmayan 2006'da Rusya'daki Gürcülerin bir anda yasal bir çerçeve altında, bir emirle evlerinden, memleketlerinden sınır dışı edinmelerini konu alıyor.”

Vuk Ršumović, festivalde Türkiye prömiyerini yapan Tanrıların Arasında / Dwelling Among the Gods filminin gösteriminden sonra izleyicilerin sorularını yantıladı. Venedik Eleştirmenler Haftası ödüllü ilk uzun metrajlı filmi No One's Child ile tanınan Vuk Ršumović, yeni filminde Taliban rejiminden kaçıp göçmen olarak Avrupa’ya gitmek isterken Sırbistan'da sıkışan Ferişte’yi ve ailesini merkezine alıyor. Filminin 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde gösterilmesinin kendisi için ayrıca önemli olduğunu söyleyen Ršumović; “Bu film gerçek bir hikâyeye dayanıyor, filmde çevirmen olarak izlediğiniz kişi anlattı bunu bana, senaryoyu da o yazdı. Anlatır anlatmaz çekmek istedim. Bu filmde Yunan tragedyasına konu olan Antigone mitinin benzerliğini buldum. Antigone de kardeşini gömmek için pek çok şeyi göz alıyordu. Filmin başrol oyuncusu Ferişte’ye de bunun modern Antigone olduğunu söyledim. Ben bir şekilde hiç tanımadığım karakterler ve insanlar hakkında film yapmak istiyorum, bu benim için de bir yolculuk oluyor ve başka kültürler hakkında birçok şey öğreniyorum. Bu da bir tür mücadele aslında. Hikâyeleri olduğu gibi, gerektiği gibi, en otantik biçimiyle anlatmaya çalışıyorum. Afganistan'dan birileri bu filmi izlediği zaman kendileri hakkında olduğunu anlasın istedim. Sırbistan'dan birisi kendisi hakkında yapmış demesinler. Ferişte en başından filme dahil olmuştu. Kendi hikâyesini cömertçe paylaştı bizimle, filme katkıda bulundu. Onun kardeşi de tıpkı filmdeki karakter gibi İran’ı terk edip, Sırbistan’dan geçerek Avrupa’ya gitmiş. Film için çok araştırma yaptık. Mesela filmde gördüğünüz STK görevlisi, psikiyatrist, onların hepsi gerçek kişiler. Onlarla çok vakit geçirdik ve bir noktada oyuncularla da tanıştırdım. Sonra birlikte provalar aldık. Epey doğaçlama yaptık”dedi.