Uluslarası "gizli" bir kod! Atlı heykeller sandığınızdan daha derin bir tarihi anlam barındırıyor olabilir!

TARİHSEL VE SANATSAL GERÇEKLİK

Ne var ki, bu sembolik şifreleme sanat tarihi açısından evrensel bir kural değildir. Heykeltıraşlar, heykellerin kompozisyonunu oluştururken estetik unsurlar, dönemin sanatsal anlayışı ve mekansal gereklilikler gibi birçok farklı faktörü göz önünde bulundurur. Dolayısıyla bu “kod”, tüm atlı heykellere uygulanamaz. Özellikle Avrupa ve Amerika’daki pek çok heykel bu inanışla çelişen örnekler barındırır.