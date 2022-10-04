Umay İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Umay isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

UMAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Umay ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Umay isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Umay isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

UMAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Umay ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Devlet kuşu. Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıçanın adıdır. Omay, Imay, Ubay, Humay olarak da anılır. Orhun Yazıtları'nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı.

UMAY İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Umay ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Umay ismini koymak caizdir.

UMAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Umay ismini kullanan 2.851 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Umay ismini kullanan 660 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Umay ismini kullanan 358 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Umay ismini kullanan 260 kişi bulunmaktadır.

UMAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Umay adına sahip kişiler, çok yardımseverdir ve bu özelliği sayesinde yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar olmasını isterler.