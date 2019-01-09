Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı

Giriş: 09.01.2019 - 15:06 | Güncelleme:  

Ümit Besen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nostalji yaptı. Besen'in o karesi çok sayıda beğeni aldı

  • 1Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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    Ünlü şarkıcı Ümit Besen, sosyal medya hesabından Hülya Avşar, Ahmet Selçuk İlkan, Mustafa Topaloğlu, Emrah, Muazzez Abacı, Oya Aydoğan, Vahdet Vural ve Gökhan Güney ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaştı. Besen, nostalji yaptığı karesini, "1984 Almanya Gurbet Kervanı Konserleri sırasından bir kare..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Besen'in paylaşımını yorumlara kapattığı dikkat çekerken, beğeni yağmuruna tutuldu.

  • 2Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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    Ümit Besen

  • 3Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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    Ahmet Selçuk İlkan

  • 4Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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    Hülya Avşar

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    Mustafa Topaloğlu

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    Muazzez Abacı

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  • 18Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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  • 20Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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  • 21Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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  • 22Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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  • 23Ümit Besen 1984 senesinden o kareyi paylaştı - Magazin haberleri
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