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Ünlü şarkıcı Ümit Besen, sosyal medya hesabından Hülya Avşar, Ahmet Selçuk İlkan, Mustafa Topaloğlu, Emrah, Muazzez Abacı, Oya Aydoğan, Vahdet Vural ve Gökhan Güney ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaştı. Besen, nostalji yaptığı karesini, "1984 Almanya Gurbet Kervanı Konserleri sırasından bir kare..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Besen'in paylaşımını yorumlara kapattığı dikkat çekerken, beğeni yağmuruna tutuldu.