Hazırladıkları repertuvarla Antalya'yı ayağa kaldıran ikiliden Pamela, Ümit Besen'in 'Nikah Masası' şarkısıyla tam anlamıyla kendinden geçti. Sahnedeki diğer müzisyen arkadaşlarının da kendisine eşlik etmesiyle seyirlik görüntülere imza atan Pamela, bir sonraki şarkıda ise elektro gitarla şarkı söyleyen partneri Ümit Besen'le dans ederek sürprizlerine devam etti.

Yaklaşık iki saat kaldıkları Antalya sahnesinde performanslarıyla tam not alan ikili, muhteşem konserin finalini 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' ile yaptı.

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