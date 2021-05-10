Fantezi müzik piyasasının fenomen şarkılarından Nikah Masası, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? gibi şarkılarda imzası bulunan Ümit Besen kimdir? Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'uın sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından Ümit Besen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve şarkıları...

ÜMİT BESEN KİMDİR?

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.

2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.

2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir.80'li yıllarda seslendirdiği slov aşk şarkıları ile hafızalara kazanan Ümit Besen Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajında "Nikah Masası'nı şimdi yazsam tutmazdı" diyerek o dönemin ruhuna vurgu yapmıştır.

ÜMİT BESEN ALBÜMLERİ

Şikayetim Var (1980)

Islak mendil (1981)

Bayramın Olsun (1982)

İkimizin Yerine (1982)

Dostlar Sağolsun (1983)

Yıkılan Gurur (1984)

Bir Akşam Üstü (1984)

Vazgeçtim Senden (1985)

I Love You (1986)

Deli Gönlüm (1987)

Halk Konseri 1 (1987)

Aşk Burcu (1988)

Müzikli Bir Masal (1989)

Bir Tanesin Sen (1990)

Son Şarkı (1991)

Gökkuşağı (1992)

İkimiz De Sevdik (1993)

Görüşürüz (1994)

Yalnız Kaldım (1995)

Yağmur Var Gözlerimde (1996)

Hadi Git (1997)

Nostalji (1998)

Bizim Hikayemiz (2000)

Dokunsalar Ağlarım (2001)

O Gece (2003)

Ben Bu Gece Ölmezsem (2006)

İyi Günde Kötü Günde (2008)

Garaj Konserleri (2013)

Ümit Besen 2014 (2014)

Başka (2016)

Ümit Besen ile Başka Sahne (2019)

ÜMİT BESEN FİLMLERİ

Islak Mendil (1982)

Nikah Masası (1982)

Dostlar Sağolsun (1983)

Yıkılan Gurur (1984)

Sevmek Yeniden Doğmak (1984)

Bir Akşam Üstü (1985)

Unutursun Diye (1985)

Vazgeçtim Senden (1985)

Seni Seviyorum (1986)

Sevda Rüzgarı (1986)

Ağlama (1986)

Şoför Parçası (1987)

Baba Yüreği (1987)

Olur Olur (2014)