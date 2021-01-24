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HaberlerMagazinÜmit Erdim görüntüsünün izinsiz kullanılmasından şikayetçi oldu - Magazin haberleri
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Ümit Erdim: Şikayetçiyim

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, 4 yıl önce Kayseri’deki bir kafenin sosyal medya reklamı için çektirdiği görüntülerin şehrin havalimanının girişindeki dev billboardda izinsiz kullanılması nedeniyle şikayetçi olması üzerine açılan davada ifade verdi. Ümit Erdim, "Bu görüntüler Kayseri Havalimanı girişindeki dev bir billboardda benden onay alınmadan kullanılmış. Şikayetçiyim" dedi

Ümit Erdim görüntüsünün izinsiz kullanılmasından şikayetçi oldu - Magazin haberleri
DHA

Ümit Erdim, arkadaşının hatırı için Kayseri’de yeni açılan bir waffle kafenin sosyal medya reklamı için mutfağa girdi, waffle yaptı. Erdim, bu görüntülerin sosyal medya sayfalarında yayınlanması için onay verdi. İddiaya göre; İşletme sahibi Adnan U. bu görüntüler üzerinde montaj yapıp Kayseri Havalimanı girişindeki dev billboardda izinsiz olarak kullandı.

Ümit Erdim’in şikayeti üzerine işletme sahibi Adnan U. hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açıldı.

"BENİM DE HABERİM YOKTU"

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, şikayetçi Ümit Erdim ve tutuksuz sanık Adnan U. ile avukatları katıldı. Sanık Adnan U., "Annemin bir reklam şirketi var. O billboard şirkete ait. Kendisi videoyu orada yayınlayarak bana sürpriz yapmak istemiş. Benim de haberim yoktu" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Ümit Erdim ise, "Adnan U. ile ortak arkadaşımız olması sebebiyle tanıştık. Yeni bir kafe açtığı için hayırlı olsun ziyaretine gittik. Kendisine destek olmak amacıyla sosyal medya hesaplarında yayınlanması için bir görüntü çektik. Ancak bu görüntüler Kayseri Havalimanı girişindeki dev bir billboardda benden onay alınmadan kullanılmış. Benden bunun için izin istenmedi. Bu benim esnafa destek vermek amacıyla çektiğim ilk görüntü değil. Ancak böyle bir durumla ilk kez karşılaştım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları yanıtlayan Ümit Erdim, "Dava 4 yıldır devam ediyor. Daha da devam edecek" şeklinde konuştu.

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