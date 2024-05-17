Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı mı?
Bir dönemin sevilen dizilerinden 'Hayat Bilgisi'ndeki 'Arif' rolüyle adını duyuran Ümit Erdim ile eşi Seda Erdim, boşanma iddiasıyla gündeme geldi
Ümit Erdim ile Seda Erdim, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.
2018 yılında kızları Ses’i kucaklarına alan çift, 2022’de ikinci çocukları Ela’nın dünyaya gelişiyle bir kez daha anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
Sık sık mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlanan çift hakkında boşanma iddiası gündeme geldi.
Bu iddiayı gündeme getiren nedense Seda Erdim’in sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesiydi. Seda Erdim, hesabında kızlık soyadı olan 'Çınar'ı kullanmaya başladı.
Çift, iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Seda Erdim, paylaşımına; "Bu sefer kendime gülüyorum. Hâlâ öğrenecek çok şeyim varmış" notunu düştü.