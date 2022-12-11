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Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış

22 Eylül 2022'de eşi Seda Erdim ile ikinci çocukları Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Ümit Erdim, kızıyla çekilen fotoğrafını "Birileri mayışmış" notuyla yayınladı

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  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    2017'de nikah masasına oturan Ümit Erdim ile Seda Erdim, ilk çocukları Ses'i 2018'de kucaklarına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, Ela adını verdikleri kızlarına da 22 Eylül 2022'de kavuşarak ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

    Sosyal medya hesabından zaman zaman ailesiyle çekilen fotoğraflarını yayınlayan Ümit Erdim, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Erdim, kızı Ela ile çekilen fotoğrafını "Birileri mayışmış" notuyla yayınladı. Ela'nın, ablası Ses'e olan benzerliği ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı. 
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ela ablasına benziyor" ve "Ela, Ses'in bebekliğine benziyor" yorumları yapıldı.
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu ikilisi ile kızları Zehra
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Derin ve Deren
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Tolga Çevik oğlu Tan ve kızı Tuna
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza
  • Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı: Birileri mayışmış - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza

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