Eşi Seda Erdim mağazada alışveriş yaparken, kızı ile birlikte eşini bekleyen Erdim, "Ses mağaza içerisine girmekten hiç hoşlanmıyor, onun için annemizi burada bekliyoruz." derken, muhabirlerin "İnşallah büyüyünce de sevmez." demesi kahkahalara neden oldu.

Kızı Ses'in 17 aylık olduğunu ve çok hızlı büyüdüğünü söyleyen başarılı oyuncu, "Benim her gün eve gitmek için sabırsızlandığım, güzel bir eşim, güzel bir evladım var. Çok şanslıyım." dedi.

Erdim, alışveriş turu sırasında yanına gelen hayranlarının da fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.