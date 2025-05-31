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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz! - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül'ün ayrılışı sonrası boşalan Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:31
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        Ümit Milliler'de Egemen Korkmaz dönemi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım'ın başına Egemen Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.

        İşte TFF'nin açıklaması:

        Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül’ün ayrılışı sonrası boşalan Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz’ın getirilmesini kararlaştırdı.

        UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor’da başladı. Daha sonra BB Erzurumspor ve Trabzonspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. 42 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor’da çalıştığı dönemde 2021/22 sezonunda Süper Lig, 2020/21 sezonunda da Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı.

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        Faal futbolculuk kariyerinde, A Millî Takım formasını 9 kez, A2 Millî Takım formasını 1 kez, Ümit Millî Takım formasını 4 kez, U20 Millî Takım formasını 6 kez ve U18 Millî Takım formasını 2 kez giyen Korkmaz, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden Ay-Yıldızlı takımımızın da kadrosunda yer almıştı.

        Egemen Korkmaz, Balıkesirspor’da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir FK ve BB Erzurumspor kulüplerinde oynadı.

        Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 30 maçta forma giyen Korkmaz, Fenerbahçe ile 1 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı; Trabzonspor ile de 1 defa Türkiye

        Kupası’nı, 1 defa da Süper Kupa’yı kazandı. Korkmaz, Bursaspor ile 1 kez de TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

        Türkiye Futbol Federasyonu olarak Egemen Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

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