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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Takım, Semih Kılıçsoy ile puanı kaptı! - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Takım, Semih Kılıçsoy ile puanı kaptı!

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Millilerin golünü 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 22:15 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:20
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        Milliler, Semih Kılıçsoy ile puanı kaptı!
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        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

        Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

        İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi ile gelirken, Milliler, 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.

        Milli Takım'da Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Milliler, bu sonuçla birlikte altıncı maçlar sonunda puanını 7 yaptı. İtalya ise puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü.

        Grubun yedinci karşılaşmasında Türkiye, evinde İrlanda'yı ağırlayacak.

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