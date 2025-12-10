Ümit’in ölümündeki sır perdesi aralanıyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün şok gelişmeler yaşandı. İlk olarak, canlı yayında "kabus eve" giden Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, evde buldukları bir delilden bahsetti
Bir erkeğin kullandığı bir ilaç bulduklarını söyleyen ekip, Müge’nin “hamile” olduğu iddialarını doğrular nitelikte olasılıkları değerlendirdi. Müge gerçekten hamile miydi?
Yoksa bu yalanı, Ümit öldükten sonra Canpolat ailesine bilerek mi söylemişti? Peki, eğer bu iddia doğruysa, gebeliği sonlandırdı mı?
KIRIK TELEFON RAPORUNDAKİ ŞOK DETAY
Emniyetten gelen yazılı raporda, Ümit Canpolat’ın ikiye ayrılan telefonunda yanık izine rastlandığı belirtildi. Bu da oldukça önemli bir diğer detaydı.
BACANAK ERTUĞRUL’DAN ŞOK AÇIKLAMALAR
Amca Doğan Yazgan’ın bacanağı Ertuğrul’un, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine yaptığı açıklamalar ekranlara getirildi.
Ertuğrul, Ümit’in ölümünü şüpheli bulduğunu ifade ederken, o gün Müge’nin saçlarının nasıl olduğuna ve evdeki tokaların nerede bulunduğuna dair bilgiler paylaştı.