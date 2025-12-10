Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümit’in ölümündeki sır perdesi aralanıyor | Son dakika haberleri

        Ümit’in ölümündeki sır perdesi aralanıyor

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün şok gelişmeler yaşandı. İlk olarak, canlı yayında "kabus eve" giden Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, evde buldukları bir delilden bahsetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 21:18 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir erkeğin kullandığı bir ilaç bulduklarını söyleyen ekip, Müge’nin “hamile” olduğu iddialarını doğrular nitelikte olasılıkları değerlendirdi. Müge gerçekten hamile miydi?

        Yoksa bu yalanı, Ümit öldükten sonra Canpolat ailesine bilerek mi söylemişti? Peki, eğer bu iddia doğruysa, gebeliği sonlandırdı mı?

        KIRIK TELEFON RAPORUNDAKİ ŞOK DETAY

        Emniyetten gelen yazılı raporda, Ümit Canpolat’ın ikiye ayrılan telefonunda yanık izine rastlandığı belirtildi. Bu da oldukça önemli bir diğer detaydı.

        BACANAK ERTUĞRUL’DAN ŞOK AÇIKLAMALAR

        Amca Doğan Yazgan’ın bacanağı Ertuğrul’un, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine yaptığı açıklamalar ekranlara getirildi.

        Ertuğrul, Ümit’in ölümünü şüpheli bulduğunu ifade ederken, o gün Müge’nin saçlarının nasıl olduğuna ve evdeki tokaların nerede bulunduğuna dair bilgiler paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!