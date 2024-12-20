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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Umman ile pek çok alanda mutabakat zaptı imzaladık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Umman ile pek çok alanda mutabakat zaptı imzaladık

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:23
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        "Umman ile pek çok alanda mutabakat zaptı imzaladık"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Umman'da yürüttüğü görüşmelerin ardından X hesabından "Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

        Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştıklarını da belirten Şimşek, "Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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