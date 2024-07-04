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        Haberler Magazin Ümran Seyhan - Kenan Tosun çiftinin sessizlik yemini - Magazin haberleri

        Ümran Seyhan - Kenan Tosun'un sessizlik yemini

        Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, bir süredir aşk yaşadığı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Adeta sessizlik yemini eden çift, soruları yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:46
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ümran Seyhan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kenan Tosun ile Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.

        Adeta sessizlik yemini eden çiftin ağzını bıçak açmadı. Ümran Seyhan, gazetecilerin kızı Serenay Sarıkaya'nın sevgilisiyle ilgili "Mert Bey ile tanışma fırsatınız oldu mu?" şeklindeki soru karşısında sadece tebessüm etmekle yetindi.

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        #Ümran Seyhan
        #Kenan Tosun
        #Serenay Sarıkay
        #Cansu Tosun
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